BMW 760Li Shining Shadow Special Edition : cette version de la Série 7 coûte plus de 300 000 €

La BMW 760Li Shining Shadow Special Edition est une voiture de très grand luxe destinée uniquement au marché chinois. Produite à seulement 25 exemplaires, cette version de la Série 7 coûte plus de 300 000 € et c’est le tarif hors options.

Le constructeur automobile allemand a dévoilé la BMW 760Li Shining Shadow Special Edition à l’occasion de l’ouverture du salon de Shanghai. Comme son nom le laisse facilement deviner, c’est une voiture de très grand luxe. Il s’agit d’une nouvelle version en édition limitée de la luxueuse Série 7. D’ailleurs, la version complètement électrique de la Série 7 que BMW a annoncée l’année dernière est toujours attendue.

La BMW 760Li Shining Shadow Special Edition – Crédits : BMW / Carscoops

La BMW 760Li Shining Shadow Special Edition est uniquement disponible pour le marché chinois. Elle sera extrêmement limitée puisque seulement 25 exemplaires seront produits par la chaîne d’assemblage. Concurrente de la nouvelle Mercedes-Maybach Classe S V12 qui fête les 100 ans du début de la production automobile de Maybach, la BMW 760Li Shining Shadow Special Edition coûte plus de 300 000 €, environ 331 850 € pour plus de précision.

La BMW 760Li Shining Shadow Special Edition a de quoi séduire les amateurs de très grand luxe

La BMW 760Li Shining Shadow Special Edition est facilement reconnaissable avec sa jolie peinture deux tons en gris argent et brun cerisier, sans compter les nombreuses touches de chrome qui offrent un rendu encore plus impressionnant. Le constructeur automobile allemand a d’ailleurs précisé que la voiture passe entre 6 et 7 jours à l’atelier carrosserie pour réaliser la peinture seulement.

Au niveau de ses caractéristiques, la BMW compte sur des jantes chromées en alliage d’aluminium de 29 pouces de diamètre qui renforcent son aspect de voiture de luxe. De plus, elle est également montée sur des pneus 275/35 R20. Le tableau de bord bénéficie d’une finition laquée noire et les sièges sont en cuir de mérinos blanc fumé. Bien entendu, le confort des passagers est au rendez-vous avec les sièges chauffants et massants ainsi que des écrans HD de 10,25 pouces.

Enfin, la BMW 760Li Shining Shadow Special Edition en a évidemment sous le capot avec un V12 6.6 L TwinPower Turbo. Celui-ci est capable de 585 ch à 5850 trs/min et un couple de 850 Nm à 1600 trs pour accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes.

Source : Autoplus