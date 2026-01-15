BMW annonce la date de lancement de sa première BMW M 100 % électrique

Quatre moteurs, batterie 100 kWh : BMW M prépare un futur électrique explosif

Pour la première fois, la célèbre division BMW M passera à l’électrique. Cette nouvelle génération de voitures M, prévue pour 2027, promet de combiner la puissance emblématique de la marque avec les avantages d’une motorisation 100 % électrique.

Déjà bien établi sur le marché des véhicules électriques, BMW franchit désormais un cap avec un modèle d’exception équipé de quatre moteurs, un par roue, pour un contrôle optimal et une dynamique sans compromis. Cette architecture intégrale permettra de redéfinir le plaisir de conduite sur route comme sur circuit, tout en mettant en avant l’efficacité énergétique et la technologie de pointe de la marque.

Sous le capot, BMW reste discret sur la puissance exacte, mais assure qu’elle dépassera celle de l’iX3, qui atteint 469 chevaux. La batterie adoptera une nouvelle chimie et offrira plus de 100 kWh d’énergie avec un système de recharge rapide 800 V et une récupération d’énergie hautement efficace. Ces innovations garantiront non seulement une autonomie étendue, mais également des performances optimales en toutes circonstances.

La conception n’est pas en reste

BMW intégrera pour la première fois des fibres naturelles dans la structure de ses modèles M électriques, soulignant un engagement vers la légèreté et la durabilité. L’architecture repose sur le système BMW M eDrive, issu de la technologie Gen6 de la Neue Klasse, où chaque roue est entraînée indépendamment par un moteur contrôlé par le logiciel BMW M, intégré au Heart of Joy. Combiné au BMW M Dynamic Performance Control, ce système promet une motricité, une réactivité et une sécurité accrues, tout en offrant un contrôle exceptionnel sur route et sur piste.

BMW innove également côté sensations. La marque souhaite que ses modèles électriques conservent l’ADN sonore propre à BMW M. Les futurs véhicules proposeront différents modes de conduite, des changements de rapports simulés et une signature sonore inédite, conçue pour reproduire l’émotion brute que les passionnés associent aux moteurs thermiques. Cette approche rappelle ce que certains constructeurs électriques sportifs ont expérimenté sur des modèles comme la Hyundai Ioniq 5 N, mais avec l’expertise et le raffinement propres à BMW.

Source : Automobile Magazine