Bo M : une nouvelle trottinette électrique qui s’inspire de Tesla

La société Bo a été fondée en 2019 par d’anciens designers de la Williams F1 Advanced Engineering et de Jaguar Land Rover. Une jeune pousse pleine de promesses qui vient de dévoiler sa nouvelle trottinette électrique : la Bo M. Une nouvelle monture qui vise les recoins les plus hauts de gamme d’un marché en pleine expansion.

Une trottinette inspirée de Tesla

S’exprimant lors du forum Microbility Industries, le P.-D. G. de Bo, Oscar Morgan, a déclaré que son entreprise s’inspirait du constructeur de voitures électriques Tesla et du fabricant de vélos électriques VanMoof. « Tesla et VanMoof ont rendu leurs produits hautement désirables, plus sûrs et fonctionnels », a-t-il déclaré.

Morgan estime que l’unique argument de vente de Bo M est son châssis « monocourbe ». Cela lui donne une allure particulièrement distinctive, bien qu’elle ne se replie pas réellement comme le font la majorité des trottinettes électriques. Elle profite d’une lumière qui fait le tour du châssis afin d’éclairer tous les côtés.

La Bo M est équipée d’un moteur de 500 W délivrant une vitesse maximale de 39 km/h, qui sera limitée conformément aux réglementations locales. Le temps de charge est de trois heures avec une autonomie revendiquée d’environ 50 km. D’un poids de 18 kg (tout de même), elle dispose de crochets coulissants pour transporter des sacs. Elle est certifiée IP65 et pourra donc théoriquement rouler sous la pluie.

La société annonce une garantie de deux ans à l’achat. Son prix est de 1995 livres sterling (2 380 euros approximativement) ou 69 livres par mois (80 euros) via un abonnement. Les livraisons devraient commencer à partir de juin 2023.

Source : Bo