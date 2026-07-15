Bon plan aspirateur laveur : le Roborock F25 RT Gen2 chute à 179 € pour la braderie Boulanger

La Grande Braderie de Boulanger fait tomber quelques jolis prix, dont celui du Roborock F25 RT Gen2. Cet aspirateur laveur sans fil passe de 299 € à 179 €, soit 120 euros de remise sur une nouveauté conçue pour nettoyer et sécher les sols en un seul passage.

L’aspirateur laveur sans fil a trouvé sa place entre le balai classique et le robot autonome. Le principe séduit par sa simplicité : en un seul geste, l’appareil aspire les saletés et lave le sol avec de l’eau propre, tout en évacuant l’eau sale dans un réservoir séparé. Fini le va-et-vient entre l’aspirateur et la serpillière, on traite les deux corvées d’un coup, et le résultat est immédiat. Un gain de temps qui change le rapport au ménage, surtout dans les intérieurs mêlant carrelage, parquet et autres surfaces dures.

Roborock, nom bien connu de l’univers du nettoyage domestique, décline ici son savoir-faire dans un format balai maniable. Le F25 RT Gen2 mise sur une idée maîtresse, atteindre les zones que les autres appareils laissent de côté, tout en gardant une prise en main intuitive et un entretien réduit au minimum.

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Nettoyer jusque sous les meubles et dans les angles

L’atout signature du F25 RT Gen2, c’est sa technologie FlatReach 2.0, qui permet à l’appareil de s’incliner à plat, à 180°, pour se faufiler sous les meubles bas là où un aspirateur balai classique cale. Autre bonne idée, le nettoyage des bords et des plinthes s’effectue des deux côtés et à l’avant, pour ne laisser aucune bande oubliée le long des murs ou dans les espaces étroits. Côté performances, l’appareil délivre une puissance d’aspiration de 20 kPa et embarque une technologie anti-emmêlement bienvenue pour qui vit avec des animaux, d’autant qu’une crépine dédiée sépare les poils des liquides dans le réservoir d’eau sale.

L’autonomie atteint 38 minutes, suffisant pour couvrir une belle surface en une session, avec une recharge complète en 4 heures. Les deux réservoirs, 870 ml pour l’eau propre et 720 ml pour l’eau sale, limitent les allers-retours au point d’eau. L’appareil s’attaque aussi bien au carrelage qu’au parquet, au béton ciré ou aux tapis, et son lavage se fait à l’eau froide. À noter qu’il ne dispose pas de fonction vapeur ni de manche pliable, deux options qu’on trouve sur des modèles plus onéreux, mais qui ne sont pas indispensables pour un usage courant.

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Une remise de 120 euros qui tombe à pic !

À 179 € pendant la braderie, le Roborock F25 RT Gen2 s’impose comme une porte d’entrée très convaincante vers l’aspirateur laveur sans fil. Nettoyage à plat sous les meubles, traitement des bords sur trois côtés, aspiration solide et gestion maligne des poils d’animaux : l’appareil réunit de vrais arguments pratiques pour un quotidien allégé, à un tarif rare pour une nouveauté signée Roborock. Si le ménage deux-en-un vous tente et que vous cherchez un modèle maniable sans viser les options les plus pointues, le moment est idéal pour franchir le pas !

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