Pourquoi GTA 6 ne sortira pas sur PC dès le lancement

Il faudra patienter plus longtemps avant de pouvoir mettre la main sur la version PC de GTA 6. Un ancien producteur de Rockstar explique que cette sortie décalée répond avant tout à des impératifs techniques, et non à un quelconque mépris envers les joueurs PC.

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Le 19 novembre marquera l’arrivée tant attendue de GTA 6. Le jeu sera uniquement disponible sur PS5 et Xbox Series dans un premier temps. Le portage PC arrivera bien plus tard, ce qui agace au plus haut point les joueurs concernés. Mais pourquoi Rockstar ne propose pas de sorties simultanées inter-plateformes pour ses gros blockbusters ?

Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube KIWI TALKZ, John Ricchio a tenté d’apporter quelques explications. Selon cet ancien producteur de Rockstar, l’absence de la version PC au lancement ne signifie pas que le studio “ne se soucie pas du PC”, contrairement à ce que certains joueurs pourraient penser.

GTA 6 : “Ce n’est pas que le PC ne nous intéresse pas…”

L’ancien cadre rappelle qu’à l’époque, de nombreux jeux étaient d’abord développés sur les PC les plus puissants avant d’être adaptés aux consoles. Cette approche conduisait souvent à des portages réalisés dans l’urgence, avec des performances et une optimisation loin d’être idéales. Ricchio estime ainsi qu’il est plus logique de suivre le cheminement inverse :

“Il est bien plus judicieux de commencer par les contraintes”, explique-t-il. Selon lui, il est plus facile d’enrichir un jeu une fois la version console finalisée que de réduire un projet conçu dès le départ pour des configurations très haut de gamme. “Oh, nous avons de la marge. Super. Nous pouvons améliorer certaines choses ou les rendre plus attrayantes”, peuvent alors se dire les développeurs.

Ricchio cite également l’exemple du premier Red Dead Redemption. Une version PC existait déjà à un stade précoce du développement. Sauf qu’elle n’a finalement été commercialisée qu’en 2024, soit plus de 14 ans après la sortie initiale sur consoles. Toujours d’après Ricchio, ce retard ne traduisait pas un manque d’intérêt pour le PC, mais un choix de priorités. Les équipes étaient focalisées sur le développement de GTA 5, rendant difficile la mobilisation de ressources pour finaliser le portage.

“Ce n’est pas que le PC ne nous intéresse pas”, insiste-t-il. Pour Rockstar, la décision de porter un jeu sur une autre plateforme dépendrait avant tout des ressources humaines disponibles et de l’intérêt commercial du projet. “Quand on bosse sur un jeu, on ne travaille généralement pas sur autre chose… Il faut une raison commerciale suffisamment convaincante pour réaliser certains portages, ou alors la migration doit être suffisamment simple pour être réalisée sans difficulté. Ce qui est rarement le cas”.

Des explications qui ne devraient pas calmer la frustration des joueurs PC. Si certains accepteront d’attendre patiemment la sortie du portage, d’autres se tourneront vers la version console pour pouvoir découvrir GTA 6 dès son lancement.