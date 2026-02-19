Warzone Mobile fermera définitivement ses serveurs en avril

Deux ans et puis s’en va : Warzone quitte le mobile

Après une année en sursis, Activision a confirmé que les serveurs de Call of Duty: Warzone Mobile fermeront le 17 avril prochain. Cette décision scelle le sort d’un projet pourtant ambitieux, mais il n’a jamais vraiment trouvé son public sur smartphone.

Dès mai dernier, le jeu avait déjà été retiré des boutiques d’applications. À l’époque, Activision expliquait que, malgré une adaptation fidèle de l’expérience Warzone sur mobile, le succès n’avait pas été au rendez-vous auprès des joueurs mobiles, contrairement aux versions PC et consoles. Ce retrait s’était accompagné de l’arrêt des mises à jour saisonnières et du nouveau contenu. Les joueurs ayant installé le titre avant sa suppression pouvaient encore y accéder, mais la fin semblait inévitable.

Pendant que Warzone Mobile ferme, Call of Duty: Mobile cartonne

Pendant près d’un an, Warzone Mobile a survécu dans une sorte d’entre-deux : plus disponible au téléchargement, sans nouveautés, mais toujours jouable. Cette période transitoire prendra officiellement fin en avril, avec la mise hors ligne des serveurs. Au total, la version mobile du célèbre Battle Royale aura existé un peu plus de deux ans.

Ce revers contraste fortement avec la réussite de Call of Duty: Mobile, l’autre déclinaison mobile de la franchise. Contrairement à Warzone Mobile, ce titre s’est imposé comme un véritable pilier sur smartphone. Il propose non seulement un mode multijoueur classique, mais aussi un mode Battle Royale et un mode Zombies.

En novembre 2024, Call of Duty: Mobile a dépassé le milliard de téléchargements. Plus d’un an plus tard, l’engouement ne faiblit pas. Activision continue d’alimenter le jeu avec du contenu inédit, à l’image de sa première saison 2026, intitulée « Abysse gelée », lancée récemment.

L’échec de Warzone Mobile montre à quel point le marché du jeu mobile peut être imprévisible, même pour une licence aussi puissante que Call of Duty. Adapter un blockbuster pensé pour PC et consoles ne garantit pas automatiquement le succès sur smartphone, où les attentes et les usages diffèrent.

Si Warzone Mobile s’apprête à disparaître définitivement, la franchise Call of Duty, elle, reste solidement implantée sur mobile grâce à son aîné. Pour les joueurs en quête d’action sur leurs téléphones, l’option la plus viable reste donc Call of Duty: Mobile, et cette fois, tout indique que l’histoire est loin d’être terminée.

Source : Gamekult