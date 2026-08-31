Bon plan tablette : l’iPad Air 11 M3 tombe à 539 € chez Boulanger, soit 130 € de remise !

L’iPad Air 11 M3 est l’une des meilleures tablettes Apple du moment, fine et légère, idéale pour les étudiants, les créatifs et les télétravailleurs. Chez Boulanger, la version 128 Go en coloris Lumière Stellaire passe de 669 € à 539 €, soit 130 euros d’économie d’un coup !

Les tablettes ont profondément changé la façon dont on consomme du contenu, dont on travaille et dont on crée au quotidien. Là où les ordinateurs portables sont limités par leur encombrement, la tablette se glisse dans un sac et vous suit partout, du canapé à la salle d’attente. Le problème, c’est que les modèles vraiment capables, ceux qui ne ralentissent pas sur un fichier lourd ou une application de dessin gourmande, se vendent souvent à des prix qui font hésiter. C’est justement là que cette offre sur l’iPad Air M3 à 539 € devient intéressante.

C’est précisément là que l’iPad Air 11 M3 fait une vraie différence pour beaucoup d’acheteurs. Avec sa puce Apple M3, son écran Liquid Retina 11 pouces et son gabarit de seulement 460 g, il vise aussi bien les étudiants que les créatifs, les télétravailleurs que les amateurs de séries. Apple a inventé la tablette grand public. Et avec 130 euros de remise, Boulanger vous offre l’opportunité parfaite de vous équiper !

Profiter de l’offre à 539 € chez Boulanger

Un écran Liquid Retina 11 pouces, une puce M3 et jusqu’à 10 heures d’autonomie

L’écran est la première chose qu’on remarque. Avec ses 2360 x 1640 pixels sur 11 pouces et sa technologie IPS Liquid Retina, les films, les photos et les pages web s’affichent avec une netteté et une luminosité qui feront vite oublier qu’on n’est pas sur un iPad Pro. Pour le dessin ou la prise de notes, l’iPad Air 11 M3 accepte un Apple Pencil et un Magic Keyboard, transformant la tablette en véritable outil de travail. La puce Apple M3 embarque un CPU huit cœurs, un GPU neuf cœurs et un Neural Engine seize cœurs. En clair, il gère sans broncher le multitâche, les applications créatives et même les usages d’intelligence artificielle.

Du côté de l’autonomie, Apple annonce jusqu’à 10 heures d’utilisation, ce qui correspond à une journée complète de travail ou de cours. Les 128 Go de stockage laissent de la place pour des séries en téléchargement, des projets Procreate et une belle bibliothèque de photos. Les deux caméras, 12 mégapixels à l’avant comme à l’arrière, filment en 4K et s’en sortent très bien en visioconférence. Côté connectivité, le Wi-Fi 6E assure des transferts rapides sur les box récentes, et le Bluetooth 5.3 connecte facilement AirPods et autres périphériques. Les quatre haut-parleurs stéréo en mode paysage donnent un son bien plus enveloppant qu’une tablette ordinaire.

Profiter de l’offre à 539 € chez Boulanger

L’iPad Air M3 passe à 539 € : 130 € de remise chez Boulanger !

À 539 € au lieu de 669 €, l’iPad Air 11 M3 128 Go réunit un écran Liquid Retina soigné, la puissance de la puce M3 et dix heures d’autonomie, le tout avec la compatibilité Apple Pencil et Magic Keyboard. C’est le modèle idéal pour un étudiant qui veut remplacer son ordinateur portable, un créatif qui débute avec Procreate, ou simplement quelqu’un qui en a assez d’une vieille tablette qui rame. Et si vous avez une carte étudiante, présentez-la en magasin avec le code APPLE50 lors d’un retrait en magasin pour obtenir 50 € de remise supplémentaire ! (offre limitée aux 6 000 premiers clients).

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