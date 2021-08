Bose QuietComfort 45 officiel : moins cher que le QC 35 II, il sort en septembre 2021 !

On en parlait depuis quelques semaines. Bose vient de confirmer la sortie de son nouveau casque à réduction de bruit active. le QuietComfort 45 supplantera le QC 35 II sorti en 2017. Son lancement est fixé au 30 septembre. Il sera alors disponible au prix de 349,95 €. C’est un peu moins cher que le QC 35 II qui était affiché à 379 € il y a quatre ans.

Bose QC 45 – Crédit : Bose

Contrairement au Bose Headphones 700, le QC 45 n’est pas une totale nouveauté. Le constructeur le place dans la continuité du QC 35 II. Ainsi, il conserve les atouts de ce dernier, comme de solides performances audio (ce que l’on vérifiera) et un très bon confort.

Le design du casque reste proche de celui du QC 35 II. Bose n’a pas transformé ses éléments, mais explique les avoir ajustés. Ainsi, les matériaux souples ne plissent plus et les espaces entre les éléments ont été revus. Le vieillissement de ce casque pourrait avoir été amélioré. Les amateurs de compacité seront heureux de savoir que le QC 45 retrouve l’aspect pliable des QC 35. Reproche que l’on avait fait au Headphones 700.

QC 45, un QC 35 II amélioré pour les fans des casques pliables

Dans son évolution, le QC 45 améliore sa réduction de bruit active. Elle devrait annuler encore plus de son puisque Bose promet « un silence instantané partout ». Quand on sait que les Headphones 700 ou QC Earbuds sont déjà excellents à ce niveau, on doute peu des capacités du QC 45. Un mode Aware fera son apparition. Il correspond au mode transparence que l’on voit fleurir sur les écouteurs modernes. Une fonction qui permet d’entendre les bruits extérieurs et d’être conscient de son environnement.

Bose QC 45 – Crédit : Bose

Le QC 45 ne proposera que deux modes d’isolation : Aware et Quiet. On vient de voir le premier et le second plonge l’utilisateur dans le calme, traitant notamment « un plus nombre de sons indésirables dans les fréquences moyennes ». Est-ce à dire qu’il n’y aura plus différents niveau d’isolation ? Ce sera à vérifier lors du test.

Bose promet également une meilleure isolation des voix pour les communications (élément déjà très abouti sur le Headphones 700). L’aboiement d’un chien ou le percolateur du café ne seront pas audibles par l’interlocuteur, par exemple. Une expérience convaincante dont nous profitons encore avec le Headphones 700, maître en la matière.

Côté commandes, Bose opte pour des boutons physiques. Ils permettent de régler le volume, allumer le casque, le coupler, naviguer entre les modes d’isolation et piloter sa musique. Ajoutons que le Bose QC 45 est compatible multipoint. On pourra donc l’utiliser simultanément avec son PC et son smartphone, par exemple.

Enfin, l’autonomie du QC 45 devrait atteindre la journée. Bose annonce 24 heures en une charge. Ce serait mieux que les 17 heures que nous avons avec le Headphones 700. La charge complète est opérée en 2h30.