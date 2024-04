Boulanger casse le prix de la Nespresso Delonghi Latissima One

Chez Boulanger, cette machine à café et à boisson lactée bénéficie d’une belle réduction de presque 40 % et passe donc à moins de 170 € pour une durée limitée.

Les amateurs de café mais aussi de boissons lactées vont pouvoir sauter sur ce bon plan. C’est donc chez Boulanger que la machine Nespresso Delonghi Latissima One voit son prix chuter considérablement grâce à une réduction de 37 %. En la commandant maintenant, vous la payerez seulement 169,99 € au lieu de 269,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Cette machine Nespresso Delonghi Latissima One est à prix bas chez Boulanger

Cette machine polyvalente offre un large choix de boissons qui devrait répondre aux plaisirs de nombreuses personnes. Si vous avez envie de tenter l’expérience, c’est l’occasion de découvrir cette machine puisqu’elle est actuellement à bas prix chez Boulanger. Durant une durée limitée, elle passe à moins de 170 €.

Équipée d’une buse vapeur, d’une carafe à lait et d’un réservoir amovible, cette machine propose des boissons traditionnelles mais aussi des Espresso Macchiato, des Cappuccino, des Latte Macchiato. Pour profiter de ce genre de boisson, il vous suffira de remplir le réservoir de lait avec la quantité indiquée puis l’émulsion se fera automatiquement grâce au système “Rapid Cappucino” pour un résultat optimal.

Son design compact aux finitions brillantes et mates ainsi que son levier chromé font de cette machine, un appareil qui va parfaitement s’intégrer à votre intérieur. Moderne, élégant et épuré, elle séduira vos invités et leur proposant des boissons délicieuses.

A noter qu’elle fonctionne avec les capsules Nespresso ainsi qu’avec les capsules génériques compatibles. Son réservoir d’eau peut alimenter jusqu’à 8 tasses, un avantage supplémentaire pour éviter les remplissages fréquents.

Toutefois, dans le doute, prenez quelques instants pour consulter notre guide des bons plans Nespresso, ainsi vous ferez sans doute des économies sur d’autres produits de la marque.