Soldes machines à café : les offres Nespresso, De’Longhi et Krups de l’hiver 2024 à ne pas manquer

Le café est considéré par beaucoup comme un rituel obligatoire pour mettre le corps en marche. Il y a autant de partisans de cette boisson chaude, qu’il existe de manières de le boire. En effet, si certains préféreront le café moulu, d’autres aimeront davantage la simplicité du café en capsule ou en dosette, ou encore le goût du café lorsqu’il est infusé. Quoi qu’il en soit, les fabricants proposent une multitude de modèles de cafetières pour contenter tous les amateurs.

Les soldes d’hiver 2024 sont l’occasion idéale pour faire des économies sur les machines à café. Afin de vous permettre de trouver le meilleur bon plan, nous avons réuni les promos les plus avantageuses sur cette page. De’Longhi, Philips, Krups, les offres ne manquent pas.

Les meilleures offres sur les machines à café pour les soldes d’hiver 2024

Breville Barista Max+ à 238 €

Cette machine à café passe à 238 €, au lieu de 465,60 € pour les soldes d’hiver ; soit une remise de 227 €. À la fois simple et efficace, cette cafetière avec moulin à café intégré vous concoctera de délicieux cafés sur demande, que vous souhaitiez déguster un expresso, un latte, ou un cappuccino. Dotée de 30 réglages de mouture ajustables, la Breville Barista Max+ vous permettra d’obtenir le café parfait, avec un dosage minutieux pour un ou deux cafés. Elle dispose d’un minuteur d’extraction précis, qui permet de calculer l’extraction optimale. Vous avez par ailleurs la possibilié de créer une fine mousse lactée grâce à la buse à vapeur intégrée.

Cafetière à dosette Philips LM8012/60 L’OR Barista à 49,99 €

Cette machine à café Philips l’OR Barista est un excellent choix pour les amateurs de café qui ne souhaitent pas passer trop de temps à la préparation. En effet, cette cafetière à capsules offre une grande simplicité d’utilisation et permet de préparer de délicieux cafés prêts à être dégustés en quelques secondes seulement. En plus de cela, la machine peut préparer deux cafés à la fois. Elle dispose d’une fonction d’arrêt automatique, et offre un grand choix de dosettes. En effet, il est possible de préparer aussi bien des expressos, des double expressos, que des grand café filtre. En plus de cela, ce modèle présente un très bon rapport qualité/prix, surtout avec cette remise de 35 €, qui la fait passer sous la barre des 50 €.

Machine à expresso De’Longhi EC 221.B à 79,99 €

La machine à café De’Longhi EC 221.B est proposée à un prix très intéressant pendant les soldes d’hiver. Elle bénéficie en effet d’une remise de 50 € chez Carrefour en passant à 79,99 €, au lieu de 129,99 €. Compatible avec le café moulu traditionnel et les dosettes ESE en papier, cette machine à expresso dispose par ailleurs d’un unique bouton de réglage, ce qui la rend on ne peut plus simple à utiliser. Il vous suffit pour ce faire de tourner ce dernier afin de sélectionné le mode souhaité. Elle est également pourvu d’un réservoir d’eau d’une capacité de 1 litre et d’une grille égouttoir amovible.

