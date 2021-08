Bugatti Bolide : l’hypercar de 1578 chevaux réservée à la piste arrivera bien en 2024

Dévoilée pour la première fois en octobre 2020 en tant que concept hypercar « expérimental », la Bolide de 1 578 chevaux est dotée d’un moteur W16 de 8,0 litres, d’une transmission automatique à double embrayage à sept rapports et d’une transmission intégrale.

Bugatti Bolide – Crédit : Bugatti

C’est un peu moins que les 1 824 CV du concept, mais le modèle de série fonctionnera avec du carburant ordinaire plutôt qu’avec du carburant de course à 110 octanes. La puissance de la voiture est de 1 600 PS, le couple de 1 600 Nm et le régime de 2 2250 tr/min. Le poids de la voiture devrait être de 1 240 kg, ce qui en fait une voiture de sport exceptionnellement légère.

La vitesse maximale du concept était de 500 km/h, et il pourrait en être de même pour la version de série. Contrairement au prototype de la Centodieci 2022 que Bugatti avait récemment dévoilé, la Bolide ne sera pas homologuée pour la route. Bugatti n’aura donc pas à se conformer aux réglementations applicables aux voitures de route et pourra pousser les performances de sa plateforme à l’extrême.

La Bugatti Bolide offre un design unique

Bugatti Bolide – Crédit : Bugatti

Contrairement aux autres éditions spéciales Bugatti, dont beaucoup sont entièrement basées sur la Chiron, la Bolide a une forme et un design qui lui sont propres. On découvre par exemple un énorme splitter avant et d’un gigantesque aileron arrière, ainsi que d’un diffuseur agressif à l’arrière.

« La Bolide a suscité beaucoup d’enthousiasme et d’intrigue l’année dernière. Après sa présentation, un nombre important de passionnés et de collectionneurs nous ont demandé de développer la Bolide expérimentale en tant que véhicule de série. J’ai été absolument stupéfait par les réactions et les retours des clients du monde entier. » a déclaré Bugatti.

La production totale de la prochaine Bolide se limitera à 40 exemplaires, dont le prix s’élèvera à environ 4,7 millions de dollars. En attendant son arrivée sur le marché, vous pouvez aller découvrir la Lamborghini Countach, un nouveau modèle hybride en préparation pour fêter les 50 ans de la voiture.

Source : Slashgear