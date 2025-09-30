BYD triple ses ventes en Europe, Tesla en recul

Le mois d’août a confirmé l’avancée des marques chinoises sur le marché européen, mais certains acteurs historiques peinent encore à trouver leur rythme.

Crédit : Mohammad Fathollahi / Unsplash

Le marché européen séduit par les électriques chinoises

En août, le constructeur chinois BYD a vu ses ventes exploser en Europe. Le nombre d’immatriculations de ses voitures neuves a été multiplié par trois par rapport à l’an dernier. Selon l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA), cela représente 9.130 véhicules vendus dans l’Union européenne. Si l’on inclut d’autres pays comme le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse, le total grimpe à 11.455 voitures.

Un autre groupe chinois, SAIC Motor, progresse aussi rapidement. Toujours d’après l’ACEA, ses immatriculations en Europe ont bondi de 59 % en un an, atteignant 12.822 unités.

Ces résultats confirment que les marques chinoises continuent de grignoter des parts de marché en Europe. Elles séduisent grâce à des gammes de voitures électriques et hybrides variées et souvent moins chères que celles des marques locales. Pendant ce temps, plusieurs constructeurs européens ont du mal à convaincre leurs clients de passer au 100 % électrique.

Les constructeurs européens peinent à défendre leurs parts de marché

La difficulté est illustrée par Porsche, qui a récemment annoncé repousser le lancement de nouveaux modèles électriques. L’entreprise allemande explique ce choix par une demande encore trop imprévisible pour ce type de véhicules.

De son côté, l’ACEA a commencé à suivre les ventes de BYD de près. En effet, en juillet, la marque chinoise a vendu plus de voitures en Europe que Tesla. Et en août, la tendance s’est confirmée. Les immatriculations de Tesla ont chuté de 37 %, tombant à 8.220 véhicules dans l’Union européenne.

Pour réagir, Tesla a multiplié les mises à jour de ses modèles. Depuis le printemps, le constructeur a présenté une nouvelle version de son SUV Model Y, amélioré les modèles S et X, et lancé une déclinaison plus simple et moins chère de son Cybertruck. Malgré ces efforts, ses ventes européennes restent en baisse.

Le marché global des voitures électriques en Europe continue de croître

En août, les ventes de voitures électriques à batterie ont progressé de 30 % sur un an, avec un bond de 46 % en Allemagne. Les hybrides classiques ont augmenté de 14 %, et les hybrides rechargeables de plus de 54 %.

Toutes motorisations confondues, les immatriculations de voitures particulières dans l’Union européenne ont augmenté de 5,3 %, atteignant 677.786 unités. La progression est notable en Allemagne (+5 %) et en France (+2,2 %), mais l’Italie a enregistré une baisse de 2,7 %.

Côté constructeurs, Volkswagen a amélioré ses résultats avec une hausse de 6,3 %. Stellantis (qui regroupe entre autres Jeep et Dodge) a vu aussi ses ventes croître de 3,4 %.

Source : Les Echos Investir