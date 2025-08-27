Voitures électriques : les modèles les plus vendus en France en 2025

La Renault 5 confirme qu’elle est devenue la référence de l’électrique en France. Les prochains mois diront si ses rivales parviennent à réduire l’écart ou si la petite citadine continuera de régner en leader incontestée.

Source : Renault

Renault 5, toujours numéro un des ventes électriques en France en 2025

La Renault 5 continue de dominer sans partage le marché français de la voiture électrique. Depuis le début de l’année 2025, elle reste le modèle le plus vendu et s’approche du cap symbolique des 20 000 exemplaires écoulés. Si cette barre n’est pas atteinte en août, elle devrait l’être dès septembre. Et le succès pourrait encore s’amplifier en octobre, avec le lancement du leasing social, censé donner un nouvel élan au secteur.

Le groupe Renault profite largement de cette dynamique

Trois autres modèles figurent dans le Top 20 des meilleures ventes : la Renault Scénic, la Mégane et la Dacia Spring. En revanche, l’Alpine A290 peine à s’imposer. Son mois de juillet, le plus faible depuis le début de l’année, l’a écartée du classement.

La Citroën ë-C3, concurrente directe de la Renault 5, marque le pas. Ses ventes ralentissent, même si l’arrivée du leasing social pourrait lui permettre de rebondir dans les prochains mois. Tesla, de son côté, reste bien placé avec le Model Y, troisième du classement. Le SUV avait connu un regain d’intérêt en juin mais n’a pas confirmé en juillet. Il reste toutefois une valeur sûre pour la marque américaine en France.

Les meilleurs modèles vendus dès le début de l’année

Le Top 20 des ventes électriques de 2025 met en lumière un marché à la fois compétitif et contrasté. Derrière le trio de tête composé de la Renault 5, de la Citroën ë-C3 et du Tesla Model Y, on retrouve le Renault Scénic, la Peugeot e-208 et la Mini. Volkswagen place aussi deux modèles dans le classement avec l’ID.3 et l’ID.4.

Ci dessous, la liste complète des voitures électriques les plus vendues en France en 2025 :

1. Renault 5

2. Citroën ë-C3

3. Tesla Model Y

4. Renault Scénic

5. Peugeot e-208

6. Mini

7. Volkswagen ID.3

8. Renault Mégane

9. BMW iX1

10. Peugeot e-3008

11. Dacia Spring

12. Audi Q4 e-tron

13. Skoda Elroq

14. Tesla Model 3

15. Peugeot e-2008

16. Volkswagen ID.4

17. Kia EV3

18. Cupra Born

19. Fiat 500e

20. Skoda Enyaq

Source : Turbo