Call of Duty Black Ops 6 : accrochez-vous bien, car la taille du jeu va faire exploser votre disque dur

Avis aux joueurs de Call of Duty : préparez votre espace de stockage ! Le prochain opus de la franchise, Black Ops 6, s’annonce colossal sur Xbox Series X et S. Une première pour la franchise qui confirme sa réputation de jeu gourmand en espace disque.

Call of Duty Black Ops 6

Les joueurs de Call of Duty devront prévoir un espace de stockage conséquent pour accueillir le prochain opus, Black Ops 6. La page du jeu sur le Xbox Store affiche une taille déconcertante, faisant de lui le jeu de la franchise le plus volumineux jamais lancé.

Black Ops 6 : un mastodonte de 310 Go débarque sur vos consoles

Si l’ampleur des installations Call of Duty est désormais une habitude pour les joueurs de la franchise, Black Ops 6 semble franchir un nouveau palier. La page du jeu sur le Xbox Store affiche une taille déconcertante de 309,85 Go. Cette information concerne pour l’instant uniquement les versions Xbox Series X et S, les poids pour les autres plateformes n’ayant pas encore été communiqués.

Black Ops 6 s’intégrera à Call of Duty HQ, (encore) un autre lanceur regroupant l’ensemble des expériences de la franchise. La répartition exacte de l’espace une fois le tout téléchargé reste à déterminer. Il est possible que ce chiffre de 309,85 Go corresponde au pire scénario, si d’autres jeux Call of Duty, ou le mode battle royale Warzone, sont également installés. Mais Activision n’a pour l’heure pas apporté de précisions officielles à ce sujet.

Théoriquement, Call of Duty permet aux joueurs d’optimiser l’espace de stockage en sélectionnant les parties du jeu à installer. Mais pour profiter de l’intégralité de l’expérience Black Ops 6, campagne, multijoueur et zombies compris, il faudra prévoir une allocation d’espace conséquente.

Un nouveau départ riche en contenu ?

Sans ça, Microsoft a récemment dévoilé Black Ops 6 lors de son Xbox Games Showcase et du Call of Duty Direct. Le jeu se veut être un « nouveau départ pour tous », ce qui signifie que le contenu de Modern Warfare 2 et 3 ne sera pas compatible. En revanche, votre progression dans Black Ops 6 se répercutera sur Warzone.

L’histoire de Black Ops 6 se déroule au début des années 1990, faisant suite aux événements de Black Ops Cold War et se connectant aux flashbacks des années 1980 présents dans Black Ops 2 de 2012. Le multijoueur proposera 16 nouvelles cartes, dont 12 cartes principales en 6v6 et quatre cartes Strike plus petites jouables en 2v2 ou 6v6.