Call of Duty 2024 : sa possible date de présentation dévoilée, que sait-on déjà ?

Xbox annonce la date de son futur Showcase : le 9 juin à 19 heures, en France

Selon un premier visuel, le nouveau Call of Duty version 2024 serait présenté

Cet opus s’appellerait Black Ops Gulf Wa et se déroulerait dans les années 90 pendant la Guerre du Golf

C’est le 9 juin prochain que Microsoft organisera sa conférence Xbox Showcase et comme toujours, la rédaction de Tom’s Guide sera au rendez-vous pour vous résumer l’essentiel. Selon les premiers détails, cet événement serait dédié à la présentation d’un nouveau Call of Duty version 2024.

Rendez-vous le 9 juin à 19 heures pour le Xbox Showcase

I wonder what "beloved franchise" that Direct is for: pic.twitter.com/Sdzw3MiZk4 — Gematsu (@gematsu) April 30, 2024

Microsoft est désormais le propriétaire d’Activision et forcément, le constructeur mise sur les franchises de l’éditeur. Notamment les plus populaires comme Diablo 4 qui a intégré le Xbox Game Pass mais surtout Call of Duty. Comme tous les ans, un nouvel épisode sera lancé et il pourrait être présenté lors de la prochaine conférence Xbox du 9 juin 2024 à 19 heures en France. Un visuel rappelant fortement la franchise accompagne cette annonce avec des bandes noires qui cachent ce que le constructeur nous réserve.

Lors de cette conférence, les joueurs découvriront les annonces des studios Xbox, d’Activision, de Blizzard et de Bethesda (mais ne vous attendez pas à voir Fallout 5). Microsoft a annoncé qu’un nouveau jeu d’une “franchise bien-aimée” sera présenté alors forcément, on pense au prochain Call of Duty.

Que sait-on de ce Call of Duty 2024 ?

Mais que sait-on déjà de ce Call of Duty 2024 ? D’après de récentes rumeurs, l’action se déroulerait dans les années 90 et le titre se nommerait Black Ops Gulf War. Le visuel fait référence aux États-Unis avec une iconographie de la Maison Blanche, ce qui semble confirmer une action se déroulant pendant la Guerre du Golfe.

Pour rappel, elle a opposé plusieurs pays menés par le gouvernement américain contre l’Irak. Autant dire que ça ne risque pas de faire taire les critiques qui estiment que Call of Duty fait du soft power pour l’armée américaine !

Depuis des années, les critiques pleuvent et comme le rappelle Le Monde, on parle de “réécriture de l’histoire”, de “révisionnisme” et même de “propagande” pour justifier des crimes de guerre. Malgré ces accusations, le succès de la franchise reste intact.