Canon vous permet de prendre des photos depuis l’Espace

Le fabricant de caméras japonais a récemment créé un site web interactif unique qui permet aux utilisateurs de capturer des images époustouflantes de la Terre depuis l’Espace grâce à un microsatellite que la société y a envoyé en 2017.

Canon CE-SAT-1 – Crédit : Canon

À l’intérieur de ce satellite de pointe se trouve une technologie étonnamment familière : un Canon EOS 5D Mark III, équipé d’un objectif Canon Cassegrain de 40 cm de diamètre avec une longueur focale de 3720 mm et un Canon PowerShot S110 comme unité grand-angle secondaire. Il ne s’agit d’un appareil photo de dernière génération, le 5D Mark III ayant été lancé en 2012. Néanmoins, cela n’entachent en rien les capacités photographiques de qualité de ce reflex.

Grâce à ce satellite, il est désormais possible pour Canon de prendre de magnifiques photos de la Terre, ce qui n’a pas pu être possible pour deux astronautes américains l’année dernière. Drew Feustel et Ricky Arnold, avaient voulu immortaliser leur sortie dans l’Espace avec une GoPro, mais avaient oublié la carte SD sur Terre.

Survolez la Terre et prenez des photos avec un reflex très performant

Canon a mis en place un site web interactif qui vous permet de survoler des endroits spécifiques sur Terre tels que New York, les Bahamas, Dubaï et le Japon, à une altitude d’environ 600 km. Malheureusement, le site web ne permet pas de se déplacer librement.

Le site Internet utilise des images précapturées, de sorte que vous ne prenez pas réellement des photos en direct ou uniques. En effet, le satellite ne pourrait pas tourner aussi rapidement autour de la Terre. Le but de la démonstration est de vous donner une idée des capacités et de la résolution du satellite. Une histoire expliquant l’objectif du satellite et sa conception est racontée par l’astronaute américaine Marsha Ivins.

Canon n’est pas la première société à envoyer des caméras dans l’espace pour capturer des images spectaculaires de la Terre. Netflix et des étudiants de la Stanford Student Space Initiative ont, eux, envoyé un simple iPhone dans l’espace. Celui-ci s’était envolé à 30 000 mètres d’altitude à bord d‘un ballon-sonde.

Source : BGR