Ces applications populaires vident la batterie dans votre dos, supprimez-les vite !

Après les applications voleuses de mots de passe Facebook, le Google Play Store embarquait également une série d’applications nuisibles pour votre smartphone ou votre tablette. Elles ne sont désormais plus disponibles sur le magasin numérique. Mais elles continueront à sévir si vous ne les supprimez pas de votre appareil.

Gestionnaire de tâches, lecteur de QR Codes, lampe de poches… Des chercheurs de McAfee ont récemment identifié 16 applications Android infectées par des trojan-clickers. Celles-ci ont été téléchargées plus de 20 millions de fois avant que Google ne fasse le ménage. Une fois installées, les applications libéraient leur code malveillant, le malware commençant à ouvrir des sites web dans le dos de l’utilisateur.

Des applis qui transforment votre appareil en ferme à clics

L’objectif des pirates est de générer des fausses vues et des faux clics pour remplir les poches des fraudeurs publicitaires. Des actions qui ne sont en outre pas sans effet sur votre système. Pendant que votre téléphone naviguera sur des sites en arrière-plan, l’autonomie de votre batterie en pâtira comme si vous surfiez vous-même sur la Toile. Si vous avez des applications étranges sur votre téléphone et que la durée de vie de votre batterie n’est plus ce qu’elle était, vous savez désormais pourquoi !

Évidemment, personne ne souhaite que son smartphone devienne une ferme à clics énergivore. Voici la liste complète des applications infectées à désinstaller de toute urgence :

High-Speed Camera

Smart Task Manager

Flashlight+

달력메모장

K-Dictionary

BusanBus

Flashlight+

Quick Note

Currency Converter

Joycode

EzDica

Instagram Profile Downloader

Ez Notes

손전등

계산기

Flashlight+

Source : McAfee