Ces films de science-fiction se sont trompés sur le futur

La science-fiction est un genre assez large mais surtout ambitieux en tentant de prédire le futur de l’humanité. Si certains tapent juste comme 2001, l’Odyssée de l’espace avec son appel par webcam avant l’heure, d’autres se sont trompés. Mais cela ne veut pas forcément dire que les réalisateurs cherchaient absolument à être pertinents ou dans le vrai ! Malgré tout, on ne peut s’empêcher de dresser une liste de ces films de science-fiction dont la prédiction ne s’est pas réalisée (ou pas encore ?). Voici nos favoris !

Soleil vert (1973)

Avec Soleil vert, Richard Fleischer dépeint un monde au bord de l’explosion en 2022. Dans ce long-métrage, une corporation propose de la viande humaine à manger face au manque de ressources. Sans oublier que l’intrigue montre une ville de New York peuplée par 40 millions de personnes. Certes, il s’agit d’un endroit dense en population mais pas à ce point en 2022 !

Le Survivant (1971)

Le Survivant montre un futur aussi pessimiste que celui de Soleil vert. Pratiquement tout le monde est mort suite à une guerre biologique engendrant une peste mortelle. Los Angeles est envahie par une secte de zombies (en gros). Alors oui, 2022 n’est pas forcément génial mais nous sommes loin du monde dépeint par ce long-métrage. Du moins pour le moment.

Rollerball (1975)

On peut presque dire que Rollerball est un film… positif ? Dans le monde dépeint par le film, les guerres n’existent plus en 2018, rien que ça. Mais pour quelle raison ? C’est simple, l’humanité exorcise sa haine dans une émission de télé où des gens s’entretuent tout en faisant du patin à roulettes. Jusqu’à preuve du contraire, personne ne fait ça depuis 4 ans.

New York 1997 (1981)

Ah, New York 1997… Un film culte de John Carpenter où les Etats-Unis ont (encore) des problèmes dans le futur. Pour lutter contre la criminalité, le gouvernement transforme l’île de Manhattan en prison de haute sécurité. Manque de pot, l’avion du président s’écrase sur l’île. Snake Plissken, un détenu et ancien soldat des forces spéciales, va sauver le dirigeant des Etats-Unis.

Blade Runner (1982)

Attention, film culte de Ridley Scott, également papa de la franchise Alien. Nous sommes en 2019 dans un monde cyberpunk où l’humanité semble disparaître au profit des machines. Harrison Ford incarne Deckard, un chasseur de Réplicants. Ces êtres sont des robots ultra réalistes cherchant à s’émanciper du joug humain. Pour le moment, Alexa est ce qui se rapproche le plus de l’intelligence artificielle poussée montrée dans le long-métrage.

Running Man (1987)

Running Man met en scène Arnold Schwarzenegger et se déroule en 2017 alors que l’Amérique n’est plus qu’un État policier brutal aux jeux télévisés violents. Le comédien joue un homme accusé de meurtre et forcé de participer à une compétition mortelle. Si la télé-réalité semble repousser les limites ces dernières années, rien ne ressemble à la compétition se déroulant en 2017 dans ce film.

Retour vers le futur 2 (1989)

Dans Retour vers le futur 2, Doc et Marty se rendent en 2015 où le monde est futuriste. Voitures volantes, tenues fantaisistes, hoverboards et autres semblent la norme. Oui, nous avons des engins similaires aux hoverboards et nos tenues peuvent sembler étranges mais rien ne ressemble au futur dépeint dans le film culte.

Timecop (1994)

JCVD est le héros de Timecop dans lequel la police peut voyager dans le temps en 2004. Jean-Claude Van Damme incarne un policier revenant en 1929 puis 1994 avant de retourner en 2004. Il se passe beaucoup de choses comme une guerre civile. La seule chose à retenir de cette intrigue étrange reste que les forces de l’ordre ne peuvent pas voyager dans le temps de nos jours.

2012 (2009)

2012 se base sur la croyance voulant qu’a l’année dont est tiré le nom du film, la fin du monde aura lieu. Et rassurez-vous, rien de tout ça n’a eu lieu il y a dix ans. Pas d’éruption solaire, pas de tremblements de terre et d’astéroïdes. Si des catastrophes climatiques se sont déroulées depuis la sortie du film, rien n’a provoqué l’extinction de l’humanité. Ouf !

