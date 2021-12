Ces nanocaméras font la taille d’un grain de sel

Crédits image : Heide et. al via Princeton Engineering

Si vous vous plaignez du trop grand nombre d’objectifs à l’arrière de votre téléphone, ou des bosses qui vous empêchent de le poser à plat, comme le nouveau bloc photo du OnePlus 10 Pro qui vient d’être révélé, cette innovation devrait vous plaire. Des chercheurs de Princeton et de l’Université de Washington viennent de concevoir une nanocaméra pas plus grosse qu’un grain de sel, capable de prendre des clichés d’une qualité comparable à ceux de votre smartphone.

Une caméra d’un demi-millimètre capable de prendre des clichés aussi bons qu’un smartphone

Les micro-caméras existent déjà depuis plusieurs années. Elles sont notamment utilisées en médecine et en robotique, en particulier pour filmer l’intérieur du corps lors d’examens endoscopiques ou d’opérations chirurgicales. Seulement, les micro-caméras actuelles capturent des images floues et déformées, et leur champ de vision est très limité. Ce n’est donc pas le type d’appareil photo qu’on souhaiterait avoir à l’arrière de son iPhone.

La nouvelle technologie imaginée par les chercheurs américains vient d’être présentée dans un article de Nature Communications. L’objectif de la nano-caméra ne mesure qu’un demi-millimètre, et son système emploie 1,6 million de poteaux cylindriques capables de traiter la lumière. Chacun de ces poteaux est orienté différemment et fait la taille approximative d’une souche du virus VIH, soit quelques dizaines de nanomètres (un milliardième de mètre).

La nano-caméra produit des images bien plus précises et nettes que les micro-caméras actuelles

Associés à des algorithmes de calcul développés exprès pour elles, ces mini-mini-caméras sont capables de prendre des images nettes, comparables à celles prises par des caméras conventionnelles 500 000 fois plus grandes. La nanocaméra peut fonctionner avec une puce informatique ordinaire, et ses coûts de production, portés à grande échelle, seraient bien inférieurs à la fabrication des nombreuses pièces requise dans un objectif standard.

Comparaison entre la résolution d’une micro-caméra actuelle et de la nouvelle nanocaméra inventée par les chercheurs de l’Université de Washington (Crédits image : Heide et. al via Princeton Engineering)

Il faudra bien sûr du temps avec qu’Apple, Samsung, Google et autres envisagent d’installer des micro-caméras aussi petites sur leurs futurs modèles de smartphones. Du fait de leur taille quasi invisible, celles-ci auraient cependant l’avantage de résoudre le problème de la laide encoche des caméras frontales à selfie. Ces nano-caméras de la taille d’un grain de sel seront probablement produites en priorité pour la recherche médicale et la chirurgie.

Source : Interesting Engineering