Cette intelligence artificielle clone votre voix et vous fait parler dans une autre langue

Logo de Rsemble.ai – Crédit : Resemble.ai

Les outils de traduction vocale sont utilisés quotidiennement à travers le monde. Ils permettent d’analyser les paroles du locuteur afin de traduire les mots dans une autre langue. La voix est synthétique et elle est généralement féminine, mais elle peut aussi être masculine. La technologie sur laquelle travaille l’entreprise Resemble.ai serait donc révolutionnaire à ce niveau. En effet, l’outil d’intelligence artificielle qui s’appelle Localize est capable de cloner la voix du locuteur.

Localize peut traduire vos paroles dans cinq autres langues

Resemble.ai a expliqué que « Localize est capable de garder cohérente la voix de n’importe quel personnage dans les jeux vidéo, les films, les centres d’appels, les vidéos d’entreprise et plus encore ». Par exemple, si vous dites une phrase en français, l’outil d’intelligence artificielle serait capable de traduire cette phrase en anglais en se servant de votre propre voix.

Pour le moment, Localize prend en charque six langues différentes qui sont le français, l’anglais, l’allemand, le néerlandais, l’italien et l’espagnol. L’entreprise prévoit également de bientôt ajouter le coréen, le japonais et le mandarin. D’ailleurs, Resemble.ai n’est pas le seul à développer une telle technologie. En effet, Google a présenté en 2019 un outil similaire capable d’imiter le son et l’intonation de votre voix qui s’appelle Google Translotron.

Enfin, les implications de ce nouvel outil de traduction pourraient être conséquentes. Dans l’industrie du cinéma par exemple, les productions pourraient se passer des doubleurs. Ainsi, les spectacteurs entendraient le son et l’intonation précise de la voix des acteurs dans leur propre langue. De plus, Resemble.ai a aussi précisé que cet outil pourrait servir aux Youtubeurs et célébrités de TikTok et des autres plateformes sociales pour s’exprimer avec leur communauté sans barrière linguistique. Les intelligences artificielles deviennent de plus en plus sophistiquées. Il y a quelques mois, nous vous annoncions effectivement qu’un robot jouera le rôle principal d’un film de science-fiction.

Source : Ubergizmo