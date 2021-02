Cette momie égyptienne d’un pharaon révèle les causes de sa mort après 3 600 ans

Les causes de la mort du pharaon Seqenenrê Tâa ont toujours été particulièrement floues. Son tombeau a été découvert par des archéologues dans les années 1880 et il a fallu attendre les années 1960 pour obtenir une première radiographie de sa momie. Les chercheurs avaient alors conclu que le roi égyptien était mort à la suite de plusieurs blessures telles que des os fracassés au front, au nez, aux joues et à la base de son crâne. Étant donné que toutes les blessures se situaient du côté gauche, la théorie d’un assassinat en pleine nuit lorsqu’il dormait était tout à fait plausible. D’ailleurs, l’une des plus récentes momies découvertes en Égypte avait une langue en or dans sa bouche pour aider le défunt à communiquer dans l’au-delà.

La momie du pharaon Seqenenrê Tâa – Crédit : Ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités

Néanmoins, la momie vient d’être passée au scanner et les chercheurs ont fait une découverte tout à fait incroyable. Le pharaon Seqenenrê Tâa, dit « le courageux », n’a pas été assassiné, mais il a bel et bien été exécuté de manière cérémonielle. L’année dernière, des chercheurs avaient réussi à redonner la voix à un prêtre de l’Égypte antique grâce à l’impression 3D après l’avoir également passé au scanner.

Le pharaon Seqenenrê Tâa est décédé lors d’un affrontement contre les Hyksôs

Le roi égyptien était en guerre avec son armée contre le groupe des Hyksôs qui occupaient alors la Basse-Égypte dans les années 1550 avant Jésus-Christ. D’après les résultats du scan de la momie égyptienne, le radiologue Sahar Saleem de l’université du Caire et l’ancien ministre égyptien des Antiquités Zahi Hawass ont conclu que Seqenenrê Tâa est mort près du champ de bataille et sa dépouille a été ramenée à Thèbes pour être momifiée. Les armes des Hyksôs sont à l’origine de son décès.

Une mort très violente à la suite de coups portés par différentes personnes

Selon les chercheurs, Seqenenrê Tâa a été tué très violemment. Une personne se tenant devant le roi agenouillé l’a frappé au front avec une arme tranchante et lourde telle qu’une épée ou une hache. Une autre arme tranchante l’a fendu au niveau du sourcil droit. Ensuite, quelqu’un situé à gauche du pharaon l’a poignardé avec une sorte de fer de lance qui a percé son crâne. Sahar Saleem et Zahi Hawass ont expliqué que « chacune de ces blessures est une cause potentielle de décès, mais les trois ensemble sont presque certainement mortelles ».

De plus, la dépouille de Seqenenrê Tâa présente d’autres blessures moins graves, mais qui ont tout de même brisé son nez, sa joue droite et l’orbite de l’œil droit. Il semblerait également que l’auteur du premier coup mortel a entaillé la joue gauche du pharaon en fracturant l’os.

Les chercheurs ont précisé que le roi Seqenenrê Tâa est probablement resté plusieurs jours sur le champ de bataille avant que sa dépouille ne soit ramenée à Thèbes et préparée par les embaumeurs royaux. Enfin, la momie de Seqenenrê Tâa a déjà été ouverte, mais les chercheurs sont désormais capables de déballer les momies sans les toucher grâce à la diffraction des rayons X.

Source : Ars Technica