Cette PS5 custom pour GTA 6 est magnifique, vous allez craquer

TL;DR Un artiste a dévoilé sa PS5 customisée par ses soins aux couleurs de GTA 6 avec un résultat bluffant

Si la console n’est pas à vendre, vous pouvez vous procurer la manette DualSense aux couleurs de GTA 6 auprès de l’artiste

La PS5 ne cesse de passer entre les mains expertes des créateurs. Après avoir été miniaturisée pour être transformée en tablette, la console a le droit à son édition custom aux couleurs de GTA 6. Et il faut le dire, le résultat est magnifique, vous allez craquer !

Une PS5 entièrement personnalisée aux couleurs de GTA 6

Si Rockstar n’a pas annoncé d’édition PS5 pour GTA 6 alors qu’il se dit que le jeu a été pensé principalement pour cette console, Alessandro Vincenti s’est est occupé. Le créateur a partagé une vidéo dans laquelle il reprend la machine de Sony pour lui offrir les couleurs du futur blockbuster vidéoludique de Rockstar. L’artiste s’est entièrement basé sur la direction artistique de la première bande-annonce.

Grâce à des pochoirs, de la bombe de peinture et des pinceaux, Alessandro Vincenti a reproduit le logo de GTA 6 sur l’une des faces de la PS5. Sur l’autre, il peint Lucia, l’héroïne de cet opus, tout en ajoutant les palmiers de Vice City. Tout y est et si on imagine qu’il a fallu du temps pour créer cette console personnalisée, ça donne envie de lui commander un customisation ! Si cette version n’est pas à vendre (pour le moment ?), il reste un lot de consolation pour les fans de GTA.

La PS5 s’accompagne d’une DualSense aux couleurs de GTA 6

Sur son site, Alessandro Vincenti vend une manette DualSense aux couleurs de GTA 6 pour la modique somme de… 230 euros. Sur la face avant se trouve le logo du jeu et sur les poignées, on trouve les palmiers de Vice City. Les couleurs sont exactement les mêmes que la PS5 custom. Peut-être que l’artiste prévoit de vendre la console de Sony en version GTA 6, affaire à suivre.

Pour rappel, Rockstar a annoncé la sortie de GTA 6 pour 2025 sans date précise. On sait que le jeu arrivera sur PS5, logique, et sur Xbox. Il faudra sans doute attendre un peu plus longtemps pour que la version PC soit officialisée, on imagine mal Rockstar se passer d’autant de joueurs. Il se murmure aussi que GTA 6 pourrait sortir sur la Nintendo Switch 2.