Cette PS5 God of War: Ragnarök est incroyable !

Le 9 novembre prochain, Sony Interactive Entertainment sortira enfin God of War: Ragnarök de son chapeau. Neuvième itération de la franchise culte, elle mettra en scène Kratos et son fils Atreus plongés dans la mythologie nordique alors que la fin du monde est imminente. Quatre ans après la sortie de God of War, l’attente est forcément immense autour de ce nouvel opus développé pour la PS4 et la PS5.

Le contenu des éditions collector de God of War Ragnarök a d’ores et déjà été dévoilé. On y trouve notamment une réplique du marteau Mjöllnir de Thor, l’un des principaux antagonistes du futur titre. De leur côté, les artistes brésiliens Anderson et Debora ont créé leur propre version de la PS5 sur le thème du futur jeu d’aventure. La façade façon pierre s’inspire de l’architecture de Midgard où les structures en pierre sont légion chez les Vikings et les autres tribus nordiques.

God of War: Ragnarök mis à l’honneur dans une façade de PS5

Au centre trône le sceau caractéristique de la franchise depuis 2018, un ours et un loup représentant respectivement Kratos et son fils Atreus. On peut admirer également un effet de neige et de glace sur la console afin de symboliser le Fimbulvetr, l’hiver continu de trois ans qui précède l’arrivée du Ragnarök. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les artistes n’ont pas précisé si ce concept de façade serait disponible à l’achat directement auprès d’eux.

On sait toutefois que leurs précédentes créations – comme la façade de Last of Us 2 et le support de DualSense – étaient proposées en édition limitée sur leur page Etsy. Il est probable que les deux designers attendent la sortie officielle de God of War: Ragnarök pour capitaliser sur l’excitation des joueurs.

Directeur créatif de Santa Monica Studio, Cory Barlog a partagé le travail d’Anderson et Debora sur Twitter en déclarant malicieusement : « Je ne sais pas pour quel jeu c’est mais ça a l’air incroyable !!! Bravo au talentueux créateur ».

