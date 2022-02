Cette voiture patin à roulettes est entièrement fonctionnelle

Avant la démocratisation des trottinettes électriques, des hoverboards, des skates et autres rollers, nombre de personnes aimaient se balader avec des patins à roulettes vissés aux pieds. Une tendance que l’on retrouvait également dans la restauration. Dans les drive-in américains, les serveurs se muaient parfois en patineurs pour prendre les commandes et amener les plats aux clients. De quoi donner une idée à Jay Ohrberg, illustre constructeur spécialisé dans les voitures destinées au cinéma et à la télévision (DeLorean, Batmobiles, etc).

Vous l’aurez compris, celui-ci aimait mettre sur pied des voitures insolites en développant un thème précis. S’inspirant de l’émission Mel’s Diner, dans laquelle les serveuses déambulaient sur des patins à roulettes, il a ainsi fabriqué la Roller Skate Car. Le véhicule insolite peut seulement accueillir le conducteur qui pilote l’engin à une hauteur de plus de 4 mètres. De quoi voir le monde de haut.

La Roller Skate Car n’est pas destinée aux amateurs de vitesse

Sous le capot (ou devrions nous-dire sous les lacets ?) se niche un moteur V8 350 de Chevrolet. Ne vous attendez-vous toutefois pas à battre des records de vitesse puisqu’elle est limitée à 20 miles/heure (soit environ 32 km). Il vaut d’ailleurs mieux que la vitesse maximale soit basse, le véhicule étant loin d’être rassurant en matière de stabilité.

Au niveau de la conception, ce patin à roulettes géant est fabriqué à partir d’une coque en fibre de verre. Quant au cadre, il est composé de diverses pièces de voitures. Pour avancer, la Roller Skate Car peut compter sur de gros pneus de Dragster qui ressemblent à s’y méprendre aux fameuses roulettes des patins. « Quand j’ai vu cette voiture pour la première fois, elle se trouvait dans une grange. Elle était encore plus belle que ce que je pensais. Je voulais juste l’essayer pour voir si elle fonctionnait. Après un test, je l’ai achetée dans la foulée », confie son propriétaire Al.

La voiture est actuellement exposée au Volo Museum (Illinois). Vous pouvez la voir en action dans la vidéo ci-dessous. Toujours au rayon insolite, n’hésitez pas à jeter un œil au premier vol entre deux villes de la voiture volante AirCar.