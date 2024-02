Xbox : ce bug inquiétant a dû vider votre liste de souhaits et vous n’êtes pas le seul

© Xbox

Les nouvelles consoles comme la Xbox Series proposent toutes de nouvelles fonctionnalités lorsqu’elles arrivent sur le marché. Ce fut le cas de la console de Microsoft et son « Quick Resume » autorisant les joueurs à passer d’un jeu à l’autre et reprendre instantanément leur partie là où elle s’était arrêtée.

Bien sûr, elle comprend aussi des options connues de tous et particulièrement pratiques, comme la fameuse liste de souhaits. Grâce à elle, les joueurs peuvent se créer une petite sélection des jeux qui les intéressent – généralement pour les acheter plus tard – et y accéder facilement. Malheureusement, de plus en plus d’utilisateurs Xbox rapportent que leur wishlist a disparu.

Votre liste de souhaits Xbox a disparu ? Vous n’êtes pas le seul concerné

Depuis quelques jours, de plus en plus de joueurs Xbox indiquent que leur liste de souhaits s’est mystérieusement volatilisée. Comme souvent, les premières plaintes viennent de Reddit. Un utilisateur qui voulait acheter un titre présent dans sa wishlist n’a pas pu le faire, mais sa mésaventure ne s’est pas arrêtée là.

« J’ai rapidement commencé à remplir ma liste de souhaits avec ce dont je me souvenais, mais lorsque j’y suis revenu, elle était à nouveau vide ». Ce bug touche les joueurs consoles, mais aussi ceux qui utilisent l’application Xbox pour Windows sur PC. En faisant le test, nous avons constaté qu’un nouveau titre ajouté apparaissait bien dans la liste, ce qui signifie que certaines personnes sont épargnées par le bug.

Visiblement, le problème touche également toutes les régions du monde. Pour l’heure, Microsoft n’a toujours pas communiqué sur ce bug étrange, au grand dam des joueurs qui agrémentaient leur liste de souhaits depuis plusieurs années.

Did anyone else's games wishlist disappear from the store? #xboxhttps://t.co/xy9fZ0Mt41 — Xbox on Reddit (@XboxOnReddit) February 24, 2024

Espérons que l’entreprise parviendra à résoudre le problème, mais surtout qu’elle permettra aux utilisateurs de récupérer leur wishlist et qu’ils n’auront pas à la recréer de zéro. Il s’agit d’une très mauvaise nouvelle tant pour Xbox que pour les studios et éditeurs qui commercialisent leurs titres sur le Microsoft Store.

Il faut penser plus particulièrement aux développeurs indépendants pour qui les ajouts dans les listes de souhaits comptent énormément. Même si la wishlist de Xbox ne fonctionne pas comme celle de Steam (qui permet de classer les jeux les plus attendus), les jeux indés ne restent pas autant dans l’esprit que les grosses productions. Les joueurs pourraient avoir du mal à tous les retrouver s’ils ne récupèrent pas leur sélection intacte.