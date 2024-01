PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X : quelle est la meilleur console à acheter en 2024 ?

Difficile de savoir quelle est la meilleure console gaming actuellement. Chaque modèle à ses avantages et inconvénients, et toutes ne sont pas destinées aux mêmes usages. Voici quelle machine choisir en 2024.

Notre top 3 des meilleures consoles

Xbox Series X, la console la plus puissante de Microsoft Playstation 5 "Slim", la meilleure console de Sony Asus ROG Ally, la meilleure console portable

Qu’il est loin le temps où les consoles next-gen étaient en rupture de stock. Lors de leur sortie, les Xbox Series X et PS5 étaient introuvables à cause du Covid-19 et de la pénurie de puces. Seule la Xbox Series S était toujours disponible. Aujourd’hui, on les trouve partout, en magasin comme sur Internet. C’est donc l’occasion de faire un choix et ainsi de prendre le meilleur modèle en fonction de vos usages et de vos préférences.

Quand Sony mise sur ses très bonnes exclusivités comme God of War et Spider-Man, Microsoft vante son offre gigantesque qu’est le Game Pass, un catalogue de jeux jouable à tout moment, moyennant un abonnement mensuel. Du côté de Nintendo, la Switch est une console bien moins puissante, mais qui compte sur ses très bonnes licences comme Mario, Zelda, ou encore Pokémon, pour un usage plus convivial et destiné aux enfants et adolescents. C’est parti pour notre sélection des meilleures consoles de jeux.

Xbox Series X, la console la plus puissante de Microsoft

Xbox Series X La meilleure console de Microsoft

399.99€ Voir l’offre

549€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

On aime Design sobre

Design sobre SSD de 1 To

SSD de 1 To Interface épurée

Interface épurée Relativement compacte pour autant de puissance

On n'aime pas … Pour très peu de jeux

… Pour très peu de jeux Hausse de prix récente de 50 euros

Hausse de prix récente de 50 euros Câble d'alimentation qui a tendance à bouger

La Xbox Series X a un design très sobre, vêtu de noir. Sur sa face avant, on peut y apercevoir le lecteur de disque, un bouton pour éjecter, le logo Xbox qui sert de bouton d’allumage, et c’est tout. Elle est donc passe-partout et peut être posée sur n’importe quel meuble TV. Elle peut aussi être entreposée à l’horizontale, ce qui évite les poussières de s’accumuler dans le système de ventilation (veillez à la mettre sur le côté doté de patins), très ouvert et perforé par des trous.

Avec ses 16 Go de RAM GDDR6, son processeur AMD Zen 2 couplé à un GPU AMD RDNA 2, la console peut afficher des jeux jusqu’en 4K HDR à 120 FPS. Elle prend aussi en charge la 8K pour de très rares titres vidéoludique. Pour couronner le tout, si vous souhaitez regarder un film, la console fait aussi lecteur Blu-ray.

La console de Microsoft comporte également des exclusivités intéressantes, comme Starfield, le nouveau RPG de Bethesda, ainsi que les célèbres jeux de course comme Forza Horizon et Forza Motorsport, mais aussi la saga Halo. Le point faible de la console, comme la PlayStation 5 (nous allons y venir), c’est que les arguments marketing tant vantés comme le 4K HDR 120 FPS (ou à 120 images par seconde) ne concernent qu’une toute petite partie des œuvres vidéoludique.

Playstation 5 “Slim”, la meilleure console de Sony

Playstation 5 "Slim" Edition Standard la meilleure console de Sony

498.90€ Voir l’offre

549€ Voir l’offre

549€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

On aime Design recherché

Design recherché Légère et compacte

Légère et compacte Silencieuse

Silencieuse Nombreuses exclusivités de qualité

On n'aime pas … Pour très peu de jeux

… Pour très peu de jeux Socle désormais vendu séparément

Concurrente directe de la Xbox Series X, la PS5 a un design radicalement différent, surtout depuis que Sony a imposé un régime à sa machine. En effet, en novembre dernier, le géant japonais a mis à jour sa console en la réduisant de 30 %. Il s’agit de la fameuse déclinaison “Slim”. Futuriste et de couleur blanche, elle pourrait ne pas convenir à certaines personnes, notamment pour celles voulant une machine discrète.

Comme la console de Microsoft, elle peut afficher des jeux jusqu’en 4K HDR 120 FPS. Surtout, le géant nippon peut compter sur des exclusivités de haute volée, comme les licences God of War, Spider-Man et The Last of Us. Elle est également dotée d’un SSD de 825 Go. 670 sont réellement exploitables à cause du système d’exploitation.

Elle est dotée d’à peu près les mêmes fonctionnalités que sa rivale de chez Microsoft. La version la plus chère dispose d’un lecteur de CD et blu-ray lui permettant de lire n’importe quel film à regarder sur sa TV. Si vous trouvez le produit onéreux, sachez que Sony a fait une version 100 % digitale à 100 euros de moins. Le modèle est exactement le même, le lecteur de CD a simplement été retiré. On déplore que depuis la perte de poids de la PS5, le socle de support est désormais vendu séparément au tarif de 30 €.

Xbox Series S, la console pas chère de Microsoft

Xbox Series S La console pas chère de Microsoft

194€ Voir l’offre

273€ Voir l’offre

299€ Voir l’offre

299.95€ Voir l’offre

On aime Très légère

Très légère Design sobre et épuré

Design sobre et épuré Facilement transportable

Facilement transportable Un rapport qualité/prix exceptionnel

On n'aime pas … Pour une minorité de jeux

… Pour une minorité de jeux SSD de seulement 512 Go

Contrairement à Sony, le géant américain a choisi une autre stratégie commerciale : faire une console nouvelle génération moins puissante, et donc considérablement moins chère. En effet, elle s’échange contre 299 € seulement. Elle permet de profiter des jeux next-gen tout en ayant un tarif agressif. Mais forcément, Microsoft a fait des concessions. Ici, point de 4K, mais une résolution maximale de 1440p (Quad HD).

On passe également d’un SSD de 1 To à seulement 512 Go, ce qui est très peu. La console peut techniquement prendre en charge le taux de rafraichissement à 120 FPS, mais là aussi, cela concerne une infime minorité de jeux.

L’avantage, c’est que vous perdez plus de trois kilos sur la balance. Celle-ci ne pèse que 1,93 kg, la rendant facilement transportable, presque nomade. Sa compacité et sa couleur blanche lui confèrent un design agréable à l’œil, tout en restant sobre. Elle reste polyvalente puisque l’interface Xbox permet de regarder des films et séries via les différentes plateformes de streaming, mais ne comporte pas de lecteur de CD. Elle est 100 % digitale. Sa faible capacité de stockage pourrait l’amener à être une excellente machine pour le cloud gaming.

Switch OLED, la console compacte de Nintendo

Switch OLED La console compacte de Nintendo

279.99€ Voir l’offre

295€ Voir l’offre

310.95€ Voir l’offre

314.99€ Voir l’offre

On aime Compacte

Compacte Constraste et couleurs du modèle OLED

Constraste et couleurs du modèle OLED Conviviale

On n'aime pas Fonctions multimédia limitées

Fonctions multimédia limitées Machine qui commence à être techniquement obsolète

Stratégie radicalement différente du côté de l’entreprise japonaise, qui a lancé il y a déjà six ans sa Switch. En 2021 est sortie la version OLED, qui, comme son nom l’indique, troque l‘écran LCD par la technologie OLED qui permet d’afficher un contraste plus important et des couleurs plus agréables. C’est cette version qui nous intéresse. La Switch s’appuie sur des licences ultra célèbres de Nintendo, comme Zelda, Mario et Pokémon. La machine peut d’ailleurs être utilisée en portable, mais peut faire office de console de salon en affichant votre jeu directement sur votre TV.

Elle se destine à un usage plus familial. D’ailleurs, la boutique en ligne comporte de nombreux titres jouables à plusieurs comme Mario Kart ou Super Smash Bros, à condition bien sûr d’avoir d’autres manettes. Sachez par ailleurs que certains jeux très gourmands ont été également développés sur Nintendo Switch, comme c’est le cas avec The Witcher 3 et Hogwarts Legacy, avec forcément, un downgrade graphique très important.

Vous l’aurez compris, la Switch est une console destinée aux adolescents et sa compacité en fait une excellente machine nomade à emmener en vacances facilement. Son manque de puissance commence néanmoins à se faire grandement ressentir avec les dernières œuvres vidéoludique.

Asus ROG Ally, la meilleure console portable

Asus ROG Ally La meilleure console portable

508.19€ Voir l’offre

649.99€ Voir l’offre

748.99€ Voir l’offre

On aime Puissante

Puissante Design recherché

Design recherché Relativement légères vis à vis de sa puissance

On n'aime pas Autonomie très limitée

Profiter d’une configuration PC sur une machine portable, c’est le pari fou qu’a fait Asus avec sa ROG Ally. Elle a été créée pour concurrencer la Steam Deck, mais est bien plus puissante et plus intéressante sur le papier. Qu’on vous le dise directement, il ne s’agit pas vraiment d’une console, mais bien d’un mini PC gamer portable fonctionnant sous Windows 11. L’écosystème est donc pareil qu’un ordinateur tournant sous l’OS de Microsoft. C’est donc plus difficile à manipuler qu’une “simple” Switch et la clientèle ciblée n’est absolument pas la même.

Sous le capot, on retrouve un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme, de 16 Go de RAM et d’un stockage SSD de 512 Go. Suffisant pour y mettre quelques jeux, mais sans plus. Côté écran, le fabricant taïwanais y a intégré une dalle LCD Full HD au taux de rafraichissement de 120 Hz. La surcouche logicielle du constructeur intègre une multitude de fonctionnalité, dont une permettant de baisser la résolution en 720p pour gagner des fps, et une autre pour baisser le nombre d’images par seconde maximal de 120 à 60 Hz pour gagner en autonomie.

Sachez cependant que le terme “console portable” n’est d’autant pas pertinent ici, puisque Asus a tout misé sur les performances, au détriment d’une très mauvaise autonomie, qui varie en fonction des modes de l’écran sélectionnés. Il faudra donc s’attendre à la recharger très souvent, et même y jouer avec le câble.

Logitech G Cloud, la meilleure console pour le cloud gaming

Logitech G Cloud La meilleure console pour le cloud gaming.

274.90€ Voir l’offre

307€ Voir l’offre

On aime Autonomie monstrueuse

Autonomie monstrueuse Facilité d'utilisation

On n'aime pas Prix au regard de son utilité réelle

Prix au regard de son utilité réelle Puce Snapdragon 720G limite

Le jeu en streaming prend une place de plus en plus importante dans le milieu du gaming. C’est encore loin d’être opérationnel et cela nécessite une très, très grosse connexion au risque d’avoir des latences et une résolution très en deçà qu’espéré. La Logitech G Cloud est le pari d’une console entièrement dédiée au streaming. Si vous disposez d’une connexion fibre rapide, cela peut valoir le coup.

Car le cloud gaming, en fonction du service choisi, vous permet de jouer à n’importe quel titre gourmand avec de bons graphismes. L’avantage, c’est que l’écran de 7 pouces est limité à de la Full HD (pas besoin de plus sur une si petite diagonale) et un taux de rafraichissement de 60 images par seconde.

La machine pourra accéder aux services NVIDIA GeForce Now et Xbox Cloud Gaming. Tournant sous Android, la console aura accès au catalogue du Google Play Store. Sa puce Snapdragon 720G vieillissante sera néanmoins limite pour certains titres Android en local. Gros point fort, son autonomie. Elle tient dix heures en streaming jeu vidéo.

🎮 Qu’est-ce que le cloud gaming ?

Le cloud gaming est une nouvelle façon de consommer des jeux vidéo. Initialement, pour qu’un titre vidéoludique puisse tourner, il faut principalement un processeur et une carte graphique pour pouvoir le faire fonctionner. Les performances affichées dépendent des composants installés dans votre machine. Pour faire simple, il vous faut les pièces nécessaires dans votre ordinateur pour pouvoir le faire tourner.

Le cloud gaming, lui, va vous afficher un jeu vidéo en streaming. Le titre va se lancer depuis un data center du service choisi et vous l’afficher via le réseau. En clair, vous n’avez pas besoin d’un ordinateur puissant pour faire tourner le contenu. En revanche, il vous faut une excellente connexion internet pour l’afficher dans une résolution convenable et un framerate acceptable.

Dans le cas contraire, vous aurez de la latence et les mouvements ne seront pas fluides du tout. Dans l’ensemble, c’est encore loin d’être au point, mais NVIDIA GeForce Now est le service qui s’en sort le mieux.

👾 Sur quel appareil puis-je jouer en cloud gaming ?

Sur quasiment tout. Vous pouvez même le lancer sur votre smartphone et le connecter à une manette en bluetooth ou en filaire. De nombreux modèles de TV 4K intègrent également ce genre de services, pour que vous puissiez y jouer directement sur votre téléviseur. Cela fonctionne également sur n’importe quel ordinateur Windows, et maintenant, même sur Mac.

Le Xbox Cloud Gaming est utilisable sur les consoles de Microsoft et autres appareils tels qu’un téléphone ou un ordinateur Mac. Du côté de Sony, le cloud gaming est également arrivé et vous permet de jouer à vos titres favoris partout en streaming.

🕹️ Est-ce que tous les jeux fonctionnent en 4K 120 fps ?

Malheureusement, non. C’est un argument marketing souvent avancé mais les performances des jeux vidéo sont au bon vouloir des studios, et surtout des ressources graphiques nécessaires. Bien souvent, un jeu est proposé en deux modes : qualité et performance. Le paramètre qualité permet d’afficher une résolution de 1440p upscalé (mise à l’échelle d’une vidéo pour l’adapter à une définition plus grande que celle native), avec de meilleurs graphismes et de beaux effets de lumières, mais d’afficher un framerate de seulement 30 images par secondes. Pour en profiter sur une console de salon comme la PS5 ou la Xbox Series, il est nécessaire de disposer d’un câble HDMI 2.1, et d’un téléviseur compatible.

Au contraire, le mode performance va privilégier un affichage à 60 images par seconde, mais une résolution d’écran moindre et des graphismes moins jolis. Certains titres proposent un mode équilibré entre résolution et fps, comme sur Hogwarts Legacy.

🎯 Pourquoi prendre une console portable ?

Moins puissantes que les consoles fixes, les portatives ont néanmoins d’autres avantages. Elles peuvent être transportées facilement pour les emmener partout. Vous pouvez également y jouer sur votre lit ou sur votre canapé, et même les brancher sur votre TV pour en faire une console de salon.

Dans le cas de la Nintendo Switch, elle est plus familiale que le reste de cette liste de part son catalogue de jeux vidéo. La Nintendo Switch est plus “casual”, là où les joueurs sur consoles fixes voudront la meilleure expérience gaming tout en déboursant une somme relativement contenue.

