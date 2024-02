Meilleure chaise gaming : quel fauteuil acheter en 2024 ? 

La chaise gaming est devenue un élément essentiel pour notre confort comme pour notre santé. Quand on passe des heures assis sur un fauteuil, il est nécessaire d’être installé le plus confortablement possible. Voici notre comparatif des meilleures chaises gaming.

Notre top 3 des fauteuils gaming

The G-Lab K-Seat Rhodium Atom, le meilleur premier prix 151.08€ Voir 159.99€ Voir 165.37€ Voir 179.09€ Voir 189.50€ Voir Noblechairs Epic, le meilleur rapport qualité/prix 459.89€ Voir 429.99€ Voir 439.99€ Voir 481.96€ Voir 484.99€ Voir 519.24€ Voir Plus d'offres Razer Enki, la chaise gaming selon Razer 438.73€ Voir 541.72€ Voir 610.43€ Voir 612.33€ Voir 626.40€ Voir

Le clavier, comme la souris, ou un casque pour le gaming sont les accessoires essentiels d’un bon set-up PC. Mais avec le temps, la chaise pour gamer s’est également imposée comme un produit primordial. Il faut dire que quand on passe des journées entières à jouer, travailler, ou faire les deux, notre dos peut finir par nous faire souffrir. Si passer du temps devant votre ordinateur est devenu douloureux, il est peut-être temps d’investir dans un fauteuil.

À l’ère du télétravail, elles ne s’adressent plus uniquement aux gamers. Tout le monde peut profiter du confort de ces derniers. Par rapport à un fauteuil de bureau traditionnel, ces modèles sont souvent plus ergonomiques, et ils tiendront plus dans le temps. Et après avoir acheté du matériel de qualité pour votre ordinateur, investir dans votre santé va de soi. Cette sélection va vous aider à trouver la chaise gaming la plus adaptée à vos besoins.

À lire aussi : vous pouvez retrouver ici notre guide des meilleurs claviers gaming

The G-Lab K-Seat Rhodium Atom, le meilleur premier prix

The G-Lab K-Seat Rhodium Atom Le meilleur premier prix € THE G-LAB K-Seat Rhodium ATOM Chaise… 151.08€

151.08€ Voir l’offre

159.99€ Voir l’offre

165.37€ Voir l’offre

169.99€ Voir l’offre

179.09€ Voir l’offre

184.99€ Voir l’offre

189.50€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Son rapport qualité/prix

Son rapport qualité/prix Confortable

Confortable Tissu maillé plutôt que similicuir

Tissu maillé plutôt que similicuir Montage et démontage aisé On n’aime pas Accoudoirs fixes

Accoudoirs fixes Absence de rembourrage

Absence de rembourrage Inclinaison limitée à 120°

Avec son prix raisonnable, le K-Seat Rhodium Atom est un excellent choix pour une chaise gaming d’entrée de gamme. Avec son prix inférieur à ses concurrents, ce fauteuil de G-Lab, n’en reste pas moins un modèle confortable et solide. L’absence de rembourrage au niveau des lombaires n’empêche pas un grand confort pour le dos. Et même si les matériaux ne sont pas de la meilleure qualité, on appréciera justement la présence de tissu maillé et non de similicuir. En effet, ce dernier a tendance à tenir chaud.

Son design est lui plutôt classique, mais ce n’est pas vraiment dérangeant pour ce type de fauteuil. Et en plus il est très simple à monter ou à démonter. Avec un prix inférieur à 200 euros, on peut difficilement lui trouver des défauts, d’autant plus qu’il vous assurera de passer de longues heures à jouer sans souffrir d’inconfort.

Noblechairs Epic, le meilleur rapport qualité/prix

Noblechairs Epic Le meilleur rapport qualité/prix € noblechairs Epic Chaise Gaming Blanc… 459.89€

459.89€ Voir l’offre

429.99€ Voir l’offre

439.99€ Voir l’offre

481.96€ Voir l’offre

484.99€ Voir l’offre

512.22€ Voir l’offre

519.24€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Très confortable

Très confortable Coussins offerts

Coussins offerts Matériaux de qualité

Matériaux de qualité Nombreux réglages On n’aime pas Design très classique

Design très classique Un peu juste pour les gens massifs

Noblechairs est une marque réputée quand on parle de chaise gaming haut de gamme. Et même si cette version Epic est plus abordable comparée aux autres modèles, elle reste de grande manufacture. Déjà on peut compter sur deux coussins offerts : un coussin pour le cou et un autre pour les lombaires. À cela se rajoute de la mousse qui permet d’offrir un grand confort à l’utilisateur. Cette dernière est ferme même si elle l’est un peu moins par rapport au modèle de Razer.

Les réglages disponibles sont nombreux comme avec ses accoudoirs 4D et son dossier inclinable jusqu’à 135°. Les matériaux, comme les finitions sont de qualité. D’ailleurs, elle dispose d’une croix de pied en aluminium contre du plastique pour la plupart de ses concurrents. En bref, c’est du solide. Et avec un prix peu élevé, la Noblechairs Epic est le meilleur rapport qualité/prix de ce guide.

Razer Enki, la chaise gaming selon Razer

Razer Enki La chaise gaming selon Razer € Razer Enki – Chaise de Jeu avec… 438.73€

438.73€ Voir l’offre

541.72€ Voir l’offre

610.43€ Voir l’offre

612.33€ Voir l’offre

626.40€ Voir l’offre On aime Son design

Son design Ferme et confortable

Ferme et confortable Facile à monter et démonter

Facile à monter et démonter Très bonnes finitions On n’aime pas Pas de régalage des lombaires

Pas de régalage des lombaires Appuie-tête en option (50€)

Appuie-tête en option (50€) Le roulement un peu difficile

La célèbre marque d’accessoires gaming propose aussi des chaises avec son deuxième modèle, le Enki. Côté confort, il n’y a rien à reprocher à ce dernier, votre dos ne souffrira pas de passer de longs moments devant votre ordinateur. Mais on regrettera quand même l’absence de réglage pour les lombaires. Les matériaux sont de qualité, même s’il est toujours dommage que le similicuir tienne aussi chaud. Pour ceux qui aiment des sièges au dossier ferme, c’est le modèle qu’il faut.

On apprécie également ses accoudoirs 4D très confortables. De plus, le montage comme le démontage sont aisés. Et niveau design, il faut reconnaître que la Razer Enki est sûrement l’un des plus beaux fauteuils de ce guide d’achat. Avec un tarif abordable par rapport à ses concurrents, cette chaise offre un très bon rapport qualité/prix.

REKT RGo, la chaise gaming la plus ergonomique

REKT RGo La chaise gaming la plus ergonomique € REKT RGo Chaise de Bureau Ergonomique… 549€

549€ Voir l’offre On aime Confortable et ergonomique

Confortable et ergonomique Compacte et solide

Compacte et solide Plusieurs réglages disponibles

Plusieurs réglages disponibles Revêtement de qualité

Revêtement de qualité Design sobre, mais efficace On n’aime pas Faible inclinaison

Faible inclinaison Tarif un peu élevé

Tarif un peu élevé Des finitions un peu « cheap »

La marque française REKT nous gratifie d’une chaise gaming très confortable avec un design des plus simples. Côté matériaux, on peut compter sur une croix de pied en aluminium, tandis que le dossier et l’assise sont faits en tissu mesh. Pour le reste, c’est un siège extrêmement confortable et comme son nom l’indique, il est ergonomique (RGo). Il s’adapte parfaitement aux courbures du dos et l’appuie-tête est entièrement réglable (parfait pour les cervicales).

L’absence de mousse ne se fait pas vraiment ressentir, grâce au système de tissu tendu et on peut aussi gérer entièrement les accoudoirs comme l’assise en profondeur sur 5 niveaux. On regrettera quand même une inclinaison qui ne dépasse pas les 114°. Au final, malgré un tarif un peu élevé, cette chaise REKT RGo est très confortable et adaptée aux longues sessions de jeu. Pour le plus grand plaisir de votre dos.

Blackforce One Plus, la chaise gaming avec les meilleures fonctionnalités

Blackforce One Plus la chaise gaming avec les meilleures fonctionnalités € BACKFORCE One – Chaise Gaming de… 634.02€

634.02€ Voir l’offre On aime Très confortable

Très confortable Grande liberté de réglages

Grande liberté de réglages Personnalisation toujours bienvenue

Personnalisation toujours bienvenue Finitions de qualité

Finitions de qualité Les accoudoirs 5D

Les accoudoirs 5D Joli design On n’aime pas Pas facile à monter et démonter

Pas facile à monter et démonter Réglages pas toujours simples

Réglages pas toujours simples Prix élevé

Avec la chaise gaming, Blackforce One Plus, on arrive sur un modèle onéreux qui se destine à des personnes qui passent la majeure partie du temps devant leur PC. C’est un fauteuil haut de gamme qui offre un grand confort et beaucoup plus de réglages par rapport à ses concurrents. D’ailleurs, on pourrait presque se sentir perdu devant autant de boutons et molettes. Mais cela ne pose pas vraiment de problème, une fois les réglages optimaux trouvés. Cette dernière embarque des accoudoirs 5D que l’on peut enlever selon ses envies, et elle dispose même d’accoudoirs rembourrés et magnétiques.

L’assise et le dossier sont complètement réglables et la partie pour le support des lombaires est entièrement paramétrable. Côté design on trouve, entre autres, un module RGB à l’arrière du fauteuil pour y mettre le logo de votre équipe. Pour conclure, en termes de personnalisation et de confort, on trouvera difficilement mieux que la Blackforce One Plus. Hélas, il faudra débourser plus de 600 euros pour vous la procurer.

Herman Miller X Logitech G Embody, le meilleur de la chaise gaming

Herman Miller X Logitech G Embody Le meilleur de la chaise gaming 1635€ > Herman Miller On aime Très confortable même sur la durée

Très confortable même sur la durée Très solide et garantie de 12 ans

Très solide et garantie de 12 ans Excellentes finitions

Excellentes finitions Nombreux réglages possibles

Nombreux réglages possibles Parfait pour le dos On n’aime pas Tarif très élevé

Tarif très élevé Pas de repose-pieds

On dit que la santé n’a pas de prix. Et à la vue du tarif proposé pour ce siège gaming, il semblerait que Herman Miller X Logitech ont pris l’expression au pied de la lettre. En effet, Logitech s’est associé à la célèbre marque américaine Herman Miller pour concevoir ses chaises gaming.

Le résultat est bluffant avec probablement le meilleur produit de sa catégorie disponible sur le marché (mais aussi le plus cher). En termes de confort, pas de soucis à se faire, le maintien de la colonne vertébrale est excellent. Une molette permet de gérer la forme globale du dossier pour parfaitement épouser votre dos. Mais il n’y a pas d’appuie-tête. En effet, si votre dos est bien positionné, la présence d’un appuie-tête n’est pas nécessaire.

On peut aussi compter sur de la mousse thermorégulée, pour ne pas trop souffrir de la chaleur. La hauteur est ajustable grâce à un panneau de commande tout comme la profondeur d’assise. Pour résumer, cette chaise est la meilleure pour votre colonne vertébrale, mais on regrettera un tarif très élevé. D’ailleurs, ce dernier a fortement augmenté au cours des derniers mois.

🤗 Quels sont les avantages d’un siège gaming ?

Le principal avantage d’un siège gaming est le confort. En effet, quand on passe des heures derrière un bureau pour jouer ou travailler, il est important de le faire confortablement. Si vous ne prenez pas soin de votre colonne vertébrale, des douleurs dorsales peuvent littéralement vous pourrir la vie. Ici, confort rime avec santé. Donc si vous êtes habitué aux longues sessions de jeux vidéo ou si vous êtes un adepte du télétravail, une chaise gaming est faite pour vous.

Pour finir, on ajoutera que ces derniers ont leurs designs propres. Elles vont très bien s’intégrer à votre set-up. Avoir un siège Razer aux finitions vertes avec d’autres accessoires de la marque fera plaisir aux personnes attentives à l’esthétisme.

Au moment d’acheter votre nouvelle chaise gaming, il est important de prendre plusieurs critères en compte. Et on rappellera aussi qu’ils ont une durée de vie de plusieurs années, ce qui rend sa sélection encore plus importante. Comme dit précédemment, le confort est essentiel. Alors il va falloir faire attention à certaines choses, comme les accoudoirs, le dossier, l’assise ou même la hauteur du siège.

Côté accoudoir, on en trouve des ajustables et des inamovibles. Les accoudoirs sont la partie essentielle quand on tape au clavier ou qu’on utilise la souris. On vous conseillera des modèles un minimum amovible. Et de préférence ceux qui disposent de réglages 4D (longueur / largeur / profondeurs / angles). Ce type d’option permet de les adapter au mieux à votre morphologie. Ces détails vont beaucoup fluctuer selon les prix.

La possibilité de régler la hauteur du siège est importante. Tous les modèles proposent cette option, mais l’amplitude va dépendre d’une chaise à l’autre. Enfin, il faut prendre en compte, le dossier et l’assise pour le confort de votre dos. Mais aussi le rembourrage et le revêtement pour un usage optimal. Nous allons, par la suite, aborder ces points dans le détail.

🪑 Quel est le meilleur revêtement pour un siège gaming ?

Quand on parle revêtement d’un siège gaming, on trouve 3 grands types différents. Chacun à ses avantages et défauts.

Le cuir : le cuir véritable est plus résistant sur la durée et généralement moins salissant. C’est une matière respirante qui va offrir le meilleur confort à l’utilisateur. Hélas, les choix de couleurs sont limités et c’est le revêtement le plus onéreux.

le cuir véritable est plus résistant sur la durée et généralement moins salissant. C’est une matière respirante qui va offrir le meilleur confort à l’utilisateur. Hélas, les choix de couleurs sont limités et c’est le revêtement le plus onéreux. Le similicuir : c’est le revêtement le plus répandu sur le marché de la chaise gaming. Il est à la fois facile à nettoyer et peu onéreux à l’achat. Il est plus solide que le tissu, mais aura tendance à s’effriter à l’inverse du cuir véritable. Mais cette matière a le désavantage de ne pas être respirante. Si vous n’aimez pas transpirer, ce n’est pas le revêtement qu’il vous faut.

c’est le revêtement le plus répandu sur le marché de la chaise gaming. Il est à la fois facile à nettoyer et peu onéreux à l’achat. Il est plus solide que le tissu, mais aura tendance à s’effriter à l’inverse du cuir véritable. Mais cette matière a le désavantage de ne pas être respirante. Si vous n’aimez pas transpirer, ce n’est pas le revêtement qu’il vous faut. Le tissu : le principal avantage du tissu est d’être plus respirant. Vous risquez de moins de transpirer avec un siège en tissu qu’avec un modèle en cuir ou similicuir. Elles ont aussi l’avantage d’offrir des choix de coloris plus larges. Mais ce revêtement est aussi plus salissant et moins solide que le cuir/similicuir.

Comme expliqué au long de ce guide, le principal intérêt de la chaise gaming est le confort de votre dos. Alors au moment de faire votre choix, cette question est primordiale. Tout va déjà dépendre de votre gabarit. Chaque modèle est adapté à une certaine taille et à un certain poids.

La plupart des fabricants proposent des fauteuils qui supportent un poids de 100 kg. Mais en général, seuls les modèles haut de gamme proposent de supporter des charges de 100 kg ou plus. Enfin, il faudra prendre en compte les différentes dimensions du siège. En effet, pour les personnes grandes certaines chaises seront trop petites. Si votre tête dépasse de l’appuie-tête, le confort risque de ne pas être au rendez-vous. On conseille de tester directement en magasin le produit, sinon soyez attentif aux différentes dimensions indiquées sur les sites de revendeurs spécialisés.

💺 Siège gaming : avec ou sans rembourrage ?

Le rembourrage se situe sous les revêtements de la chaise. Il va affecter le confort de votre siège, mais le problème c’est que les fabricants communiquent très peu sur ce point. Ce qui n’est généralement pas bon signe. Mais en général, les sièges qui contiennent de la mousse à froid seront à privilégier. On retrouve cette dernière dans certains types de matelas, elle est légère, souple et résiste à l’humidité. Elle permet au fauteuil de garder sa forme d’origine le plus longtemps.

Enfin, la densité est aussi à prendre en compte. Pour faire simple, plus la densité de mousse est élevée, plus la fermeté sera importante. Sur ce point, chaque personne aura ses préférences.

💰 Pourquoi acheter une chaise gaming plutôt qu’une chaise de bureau ?

On va tout de suite se le dire il existe des chaises de bureau tout aussi confortables, voire plus confortables que les modèles destinés au gaming. Mais ces dernières ont quand même quelques avantages par rapport à leurs concurrentes. Tout d’abord du point de vue design, ce type de fauteuil sera toujours plus beau qu’un autre fait pour un bureau. D’ailleurs, certains sièges peuvent très bien s’intégrer dans un espace de travail.

Ensuite, en termes de prix, pour un produit de même qualité, le modèle pour gamer sera en général moins cher comparé à celui destiné au bureau. Ces dernières, même de qualité, ont tendance à avoir des prix très élevés.

🖥 Nos autres guides autour de l’informatique