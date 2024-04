Meilleur casque gamer : quel modèle acheter pour le gaming en 2024 ?

Notre top 3 des casques gaming

Avant d’acheter un casque gaming, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Si vous êtes un adepte des Call of Duty ou Fortnite, la présence d’un micro est obligatoire. Et si vous préférez les jeux solos, la qualité du son sera votre priorité. Enfin, selon votre set-up gaming, il vous faudra peut-être un modèle sans fil ou filaire. Sur le marché actuel, de très nombreux fabricants proposent des casques gaming. Certains sont des habitués comme Logitech ou Turtle Beach.

D’autres proviennent du secteur de l’audio plus que du gaming comme la marque Beyerdynamic. Et bien entendu les tarifs sont variables, mais il est facile de trouver un produit au bon rapport qualité/prix. Dans ce comparatif, nous mettrons l’accent sur les appareils destinés au gaming sur PC, mais certains modèles fonctionnent sur plusieurs supports. Voici notre sélection des meilleurs casques gaming.

Turtle Beach Reason 500, un casque abordable et polyvalent

Turtle Beach Reason 500 Un casque abordable et polyvalent € Turtle Beach Recon 500 – Micro-casque… 19€

79.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Rapport qualité/prix

Rapport qualité/prix Qualité audio

Qualité audio Agréable à porter

Agréable à porter Joli design On n’aime pas Pas adapté aux têtes les plus grandes

Pas adapté aux têtes les plus grandes Câble non détachable

Le Turtle Beach Reacon 500 est un autre casque d’entrée de gamme, concurrent direct du Razer Kraken X. Comme ce dernier, il est entièrement fait de plastique, mais cela ne l’empêche pas d’être solide. Côté audio, sans être exceptionnel, il propose une qualité sonore qui conviendra aux joueurs. Même pour écouter de la musique ce modèle est suffisant. Mais comme avec le Razer Kraken X, la qualité du micro laisse à désirer. Mais à l’inverse, vous pourrez détacher le micro avec le Turtle Beach. Il se branche à l’aide d’une prise jack ce qui lui offre une certaine polyvalence.

Enfin, il est équipé de coussinets épais qui garantissent un grand fort pendant les sessions gaming. Seul reproche à lui faire sur ce point, c’est la taille. En effet, ce Turtle Beach Reacon 500 ne conviendra pas aux personnes à grande tête.

ASUS ROG Theta Electret, le casque parfait pour les gamers audiophiles

ASUS ROG Theta Electret Le casque parfait pour les gamers audiophiles € ASUS ZenScreen MB166C – Écran… 133.87€

209.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Qualité de son incroyable

Qualité de son incroyable Excellente spatialisation

Excellente spatialisation Confortable

Confortable Micro de bonne qualité

Micro de bonne qualité Superbe finition On n’aime pas Câble un poil court

Câble un poil court Massif et donc inutilisable en nomade

Avec le Asus ROG Theta Electret, on continue de monter en gamme avec un modèle filaire 2 en 1. Par cela, on veut dire que la marque espère séduire les joueurs qui passent aussi beaucoup de temps à écouter de la musique. Avec sa technologie Airtight Chamber, vous aurez littéralement l’impression d’être dans votre bulle. Et avec le son spatial 7.1, c’est un casque de rêve pour tous les joueurs avec son excellente spatialisation. Mais vous pourrez aussi apprécier vos morceaux préférés grâce à ses performances. Et même le micro est de bonne qualité.

C’est un modèle massif, mais cela n’enlève absolument rien à son confort. Enfin, en termes de connectique, il utilise le mini-Jack qui offre toujours une grande polyvalence. Malgré son tarif élevé, il reste un casque gaming, que nous conseillerons aux gamers audiophiles.

Beyerdynamics MMX 300, le meilleur du casque gaming

Beyerdynamics MMX 300 Le meilleur du casque gaming € beyerdynamic MMX 300 – 2e… 149.99€

235.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Son de grande qualité

Son de grande qualité Extrêmement précis

Extrêmement précis Très confortable

Très confortable Bon micro

Bon micro Nombreux accessoires On n’aime pas Impossible d’enlever le micro

La célèbre marque d’audio allemande Beyerdynamics nous gratifie ici d’un excellent casque gaming filaire. Ce produit haut de gamme est fourni avec son étui et deux câbles audio d’une longueur de 1,2 et 2,5 mètres et un adaptateur jack. Les finitions en aluminium et en similicuir garantissent un produit de qualité, facilement adaptable à la tête de chacun. Et bien entendu, le confort est au rendez-vous. Il dispose d’une excellente qualité sonore et il transmet un excellent son spatial. Pour les joueurs compétitifs, vous ne raterez aucun détail lors de vos parties.

De plus, le fabricant, spécialiste depuis presque un siècle dans l’audio, nous offre un modèle excellent pour l’écoute de la musique. Le micro est lui aussi convaincant avec son filtre anti-pop. Et avec un poids léger, un serre-tête et des coussinets rembourrés, il est vraiment agréable à porter sur sa tête. Son prix élevé ne retire rien à ses qualités, si vous êtes prêts à débourser un peu plus de 200 euros, ce Beyerdynamics MMX 300 est l’un des meilleurs du marché.

Logitech G733, le poids plume du casque gaming

Logitech G733 Le poids plume du casque gaming € Logitech G G733 LIGHTSPEED Wireless… 90€

139.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Confortable

Confortable Bonne qualité sonore

Bonne qualité sonore Logitech G Hub toujours excellent

Logitech G Hub toujours excellent Grande autonomie On n’aime pas Uniquement sans fil

Uniquement sans fil Qualité du micro médiocre

La célèbre marque Logitech n’est pas non plus en reste sur les casques gaming comme avec son G733. On est ici évidemment sur un produit sans fil avec un joli design et disponible dans 4 coloris (noir, blanc, bleu, lilas). Sur ce modèle le son est bien équilibré même si on a déjà connu mieux. On peut aussi le personnaliser selon ses préférences grâce à l’outil Logitech G Hub et le mode DTS HeadPhone est aussi disponible. Même si ce dernier est à utiliser au cas par cas selon le jeu.

Hélas, la qualité du microphone n’est pas excellente, surtout à la vue du prix. Il est néanmoins possible d’utiliser les options Blue Voice, mais elles ne sont disponibles que sur PC. Sinon l’ergonomie reste bonne et il vous offrira un excellent confort pour vos sessions de jeu. De plus, ce modèle est particulièrement solide, ce qui est toujours bienvenu. On lui reprochera quand même de fonctionner uniquement en sans fil. Ce Logitech G733 ne dispose pas de câble jack ni de connexion Bluetooth.

HyperX Cloud Alpha Wireless, le casque gaming à la meilleure autonomie

HyperX Cloud Alpha Wireless Le casque gaming à la meilleure autonomie € HyperX Cloud Alpha Wireless –… 169.41€

229.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Incroyable autonomie

Incroyable autonomie Bonne restitution audio

Bonne restitution audio Excellent micro

Excellent micro Très confortable On n’aime pas Absence de Bluetooth

Absence de Bluetooth Parfois sensible aux interférences

Avec le Cloud Alpha Wireless de la marque Hyper X, nous sommes ici sur un casque gaming filaire de très bonne qualité. On le remarque tout de suite, les finitions sont de très grandes qualités. Elles offrent un très grand confort pour de longues utilisations. Et surtout, à l’inverse des précédents modèles, le microphone est de qualité. Vous n’aurez aucun problème pour communiquer avec vos partenaires et en plus ce micro est détachable et flexible.

L’audio est lui aussi de qualité. Vous pourrez entendre tous les sons importants quand vous jouez, ce qui va intéresser les joueurs compétitifs. Et même si des fois le rendu laisse à désirer, l’égalisateur de son Ngenuity comblera ce problème. Enfin, la grande particularité de ce HyperX Cloud Alpha Wireless, est son autonomie annoncée de 300 heures. De quoi être toujours tranquille sur ce point.

Logitech Pro X Wireless, la meilleure solution sans fil

Logitech Pro X Wireless Le meilleur du casque sans fil € Casque réducteur de bruit gaming… 129€

219.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Superbe qualité audio

Superbe qualité audio Très confortable

Très confortable Bonne qualité micro

Bonne qualité micro Design réussi

Design réussi Logiciel toujours aussi complet On n’aime pas Absence de Bluetooth

Absence de Bluetooth Le similicuir tient un peu trop chaud

Ce casque Gaming Logitech est un modèle sans fil de grande manufacture. Il est fait avec du métal et du similicuir et offre un design épuré, mais très beau. Ses performances audio sont excellentes, et on repère parfaitement bien les sons sans même avoir à utiliser les fonctions offertes par le logiciel. C’est un très bon modèle pour les joueurs compétitifs et on notera même une bonne qualité pour l’écoute de musique. Côté confort, il n’y a rien à redire si ce n’est que lors de grosses sessions vous risquez de transpirer. Mais cela n’entame en rien le confort.

Cependant, le micro n’est clairement pas son point fort. La qualité n’est pas au rendez-vous lors de la première utilisation, mais avec les différentes fonctionnalités (Hub G et Blue Voice) il est possible d’améliorer la chose. Enfin, Logitech annonce une autonomie de 20 heures pour son Pro X Wireless, ce qui est largement suffisant.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, le plus complet

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Le parfait casque gaming sans fil € Casque réducteur de bruit gaming… 210€

379.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Grand confort

Grand confort Qualité sonore excellente

Qualité sonore excellente Système à double batterie

Système à double batterie Utilisable comme casque nomade

Utilisable comme casque nomade Le très bon système DAC On n’aime pas Prix élevé

Nous finissons ce guide par un appareil très haut de gamme, le Arctis Nova Pro Wireless de SteelSeries. Avec son prix de plus de 350 euros, ce n’est pas un modèle adapté à tous les budgets. Mais ce tarif s’explique par plusieurs facteurs. C’est un casque sans fil avec la particularité d’avoir deux batteries, comme ça vous êtes certains de ne jamais tomber à court d’autonomie. Niveau design, il reste assez classique, mais dispose de superbes finitions. Côté confort, rien d’innovant, mais vous pourrez jouer pendant des heures sans ressentir de gêne.

Le Gamedac de ce dernier offre d’excellentes performances avec notamment un surround immersif. On lui reprochera tout de même de ne pas être le meilleur modèle pour un usage compétitif. Mais pour profiter d’un excellent jeu solo et même écouter de la musique, on fait difficilement mieux. Au niveau du microphone, il n’y a rien à redire. Le micro rétractable est de grande qualité. Enfin, on retrouve l’application SteelSeries GG toujours aussi complète. En bref, si vous avez les moyens, et que vous n’êtes pas un gros joueur de jeux compétitifs c’est un des meilleurs casques gaming sans fil.

🎧 Pourquoi acheter un casque gaming ?

Pour ceux qui n’ont jamais possédé de casque gaming, il existe plusieurs raisons pour vous en procurez un. Tout d’abord, il va simplement vous permettre de mieux jouer. Cela peut sembler un peu bête, mais avec cet accessoire vous pourrez mieux entendre les sons et surtout mieux vous positionner dans l’espace lors de vos sessions jeux. Et c’est surtout vrai pour les joueurs compétitifs et plus particulièrement pour les amateurs de FPS. Avec un bon casque, vous saurez par où votre adversaire va arriver, ce qui va augmenter votre réactivité.

Pour les joueurs plus solitaires, il va vous permettre de profiter à fond de votre jeu. Il faut dire que ces dernières années les développeurs mettent de plus en plus l’accent sur l’audio. Que ce soit la musique ou les sons d’ambiances, pour en profiter vraiment (hormis si vous possédez déjà un bon système de son) un casque sera parfait. De plus, il va vous permettre de ne pas être perturbé par votre environnement. Et l’inverse est également vrai. Dernier point, tous les modèles ou presque disposent d’un micro, ce qui est utile pour communiquer avec ses partenaires de jeu.

🔌 Casque de gamer : avec ou sans fil ?

Comme dans bien des domaines, on rentre dans l’éternel débat du sans fil ou non. Avec les casques gaming cela, va dépendre de vos envies et de vos besoins. Et avant toute chose, on rappellera que pour un produit de gamme similaire, le modèle sans fil sera toujours plus coûteux. Pour les joueurs PC, une version filaire peut être dérangeante si votre boîtier se trouve loin de vous. Un défaut qui n’existe pas sur les consoles, comme on peut directement le brancher à la manette. À l’exception de la Switch, dont un câble sera nécessaire pour jouer sur son téléviseur. En matière de connectiques, les modèles filaires proposent du jack, double jack voire USB.

Côté casque sans fil avec la connexion 2,4 GHz, vous ne souffrirez d’aucune latence, à l’inverse des produits les plus anciens. Cependant, ce sont aussi les plus lourds, même si la différence de poids reste généralement légère. Certains proposent le Bluetooth pour ceux qui le souhaitent. Comme dit précédemment, sur cette question, tout dépendra des goûts de chacun.

🎼 Peut-on écouter de la musique avec casque gaming ?

Certains d’entre vous cherchent peut-être un modèle 2 en 1 aussi bon pour le gaming que pour la musique. Pour cela tout dépendra du casque possédé. En termes de milieu et de haut de gamme, ils se débrouillent généralement dans ce domaine. Mais pour autant ils ne sont pas tous adaptés à un usage nomade. Vous ne pourrez pas vraiment les utiliser hors de chez vous comme dans les transports en commun pour aller au travail ou à la fac.

Certains modèles comme le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless peuvent être utilisés d’une façon ou d’une autre, mais il faudra y mettre le prix. En bref, vous pourrez apprécier vos morceaux préférés avec la plupart des casques, mais la qualité attendue dépendra de chacun. Le ressenti du son restant un sujet subjectif, propre à chaque personne.

🎤 Est-ce que le micro est un accessoire important ?

Comme expliqué plus haut, si vous êtes un utilisateur de Discord, ou que vous passez des soirées entières sur des jeux en ligne, c’est un élément essentiel de tout bon casque gaming. Certains seront même très bons pour réaliser du streaming.

Actuellement, toutes les marques proposent des appareils avec des micros. Et cela vaut pour les premiers prix comme pour les modèles les plus chers. Évidemment, la qualité va être différente d’un appareil à l’autre. Les produits d’entrée de gamme ne disposent généralement pas des meilleurs microphones. Mais ils peuvent suffire si vous jouez peu en ligne. Mais si la qualité du micro est essentielle pour vous, il va falloir monter en gamme avec un tarif minimum de 100 euros.

Enfin, il y a la question du microphone rétractable et amovible. Selon votre utilisation pouvoir enlever le micro est important, alors faites attention à cela avant d’acheter votre casque gaming.

Les questions précédentes ont dû vous donner une idée du casque que vous souhaitez. Mais pour résumer, les choses essentielles à prendre en compte sont les suivantes.

Tout d’abord, il faut choisir entre un modèle filaire et sans-fil. Ensuite vient votre utilisation. Pour les joueurs FPS et compétitifs en général, le système surround va être essentiel pour repérer les sons dans l’espace. On parle souvent du rendu 5.1 et 7.1. Ce sont souvent les plus chers, mais ils sont ceux qui offriront le meilleur rendu et une bonne spatialisation.

Si vous vous voulez aussi écouter de la musique, certains seront meilleurs que d’autres comme le ASUS ROG Theta Electret. Enfin, vient la question du micro, qui elle aussi dépendra de vos besoins et de vos envies. Et nous rappellerons qu’avec certains modèles, une utilisation comme casque nomade est possible.

🖥 Nos autres guides autour du gaming