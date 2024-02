Meilleur clavier sans fil 2024 : quel modèle Bluetooth acheter ? 

Aujourd’hui, de nombreuses personnes passent aux claviers sans fil pour profiter d’une expérience pratique et confortable au quotidien. Que ce soit pour travailler ou créer, il est essentiel d’avoir un bon clavier qui répond à vos besoins et préférences. Voici notre sélection des meilleurs claviers sans fil pour de la bureautique.

Top 3 des meilleurs claviers sans fil

Logitech Wave Keys, le clavier ergonomique le plus abordable 79.95€ Voir 79.99€ Voir 79.99€ Voir 79.99€ Voir 79.99€ Voir 89.98€ Voir Plus d'offres Magic Keyboard, le bon choix pour les adeptes d’Apple 101€ Voir 74.80€ Voir 101€ Voir 109€ Voir 109€ Voir 109€ Voir 109.99€ Voir Plus d'offres Logitech MX Keys S Plus, le meilleur clavier pour de la bureautique 129.94€ Voir 129.99€ Voir 129.99€ Voir 129.99€ Voir 129.99€ Voir 130.41€ Voir Plus d'offres

Actuellement, il existe de nombreux types de claviers différents sur le marché. Cependant, les modèles sans fil sont ceux offrant la plus grande liberté d’utilisation. En effet, il est possible d’utiliser ces derniers avec son ordinateur, mais aussi avec des tablettes, des smartphones et même des téléviseurs. Sinon, dans ce guide d’achat, nous avons mis l’accent sur les claviers destinés à la bureautique et non au gaming (voir notre sujet dédié). En effet, le sans fil, n’est pas le format le plus conseillé pour ce type d’usage.

Quoiqu’il arrive, avant de faire son choix, il y a de nombreux points à prendre en compte. Par exemple, les claviers mécaniques sont plus bruyants que les claviers à chiclet, mais ils offrent plus de confort. De même, la qualité de la connexion sans fil va varier d’un produit à un autre. C’est pourquoi, dans ce comparatif, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs claviers sans fil en 2024 afin de vous aider dans votre choix.

À lire aussi : notre sélection des meilleures souris sans fil

Logitech MX Keys S Plus, le meilleur clavier pour de la bureautique

Le Logitech MX Keys S Plus est un clavier haut de gamme offrant un grand confort d’utilisation. Plus dans le détail, ses touches rétroéclairées en chiclet permettent une saisie rapide et précise. La lumière apparaît dès que vous approchez vos doigts de l’objet. D’ailleurs, l’on note ici que ces dernières sont particulièrement silencieuses.

De plus, cette version embarque également un repose-poignet pour seulement 10 euros de plus. En effet, celui-ci rattrape le problème de son inclinaison qui est fixe. Bien évidemment, si cet accessoire ne vous intéresse pas vous pouvez vous tourner vers la version MX Keys S. D’autre part, ce clavier fonctionne grâce au Bluetooth ou en sans fil (2,4 GHz) avec le module USB Unify de Logitech. De plus, ce dernier peut être connecté à trois appareils différents, idéal pour ceux qui jonglent entre plusieurs appareils. D’un autre autre côté, on retrouve une application permettant de programmer de nombreuses actions accessibles depuis les touches.

L’ensemble peut offrir un bon gain de temps pour éviter les tâches répétitives. Enfin, il se recharge via un câble USB-C. Sur ce point, Logitech annonce 10 jours d’autonomie avec le rétroéclairage et jusqu’à 5 mois si celui-ci est éteint. Pour finir, il est compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation comme Windows, ChromeOS, Android, iPadOS, etc.

Cherry KW 9100 Slim, le bon rapport qualité/prix

Cheery est une marque encore un peu méconnue en France, pourtant son clavier sans fil KW 9100 Slim est un choix intéressant pour de la bureautique. Il s’agit d’un modèle d’une finesse remarquable qu’il est tout de même possible de surélever.

D’ailleurs, on apprécie son design particulièrement sobre et le silence lorsque l’on appuie sur les différentes touches. Dans tous les cas, il offre un grand confort d’utilisation, notamment avec le bon espacement entre les différentes touches. Comme beaucoup d’autres produits de notre sélection, il fonctionne en Bluetooth ou via un récepteur USB. Petite particularité avec ce clavier sans fil, il embarque une batterie et non des piles. Cette dernière se recharge grâce à un câble USB-A vers USB-C. Sinon, il est possible de s’en servir lorsqu’il est en train de se recharger. Quoiqu’il arrive, vous pouvez compter sur plusieurs semaines d’autonomie avec une charge.

Seul bémol avec ce modèle, on regrette l’absence du rétroéclairage. Pour finir, ce Cherry KW 9100 Slim offre peu de fonctionnalités. Cependant, il est tout de même possible de paramétrer quelques raccourcis pour se faciliter la vie.

Logitech K400 Plus, le clavier avec pavé tactile

En effet, vous n’avez pas à vous embêter à installer une souris en plus. D’ailleurs, les touches pour gérer le volume se situent juste au-dessus du pavé pour une meilleure ergonomie. Sinon, c’est un clavier à membrane silencieux, mais on regrette le faible retour au niveau des touches. Dans l’ensemble, c’est confortable, mais on trouve mieux sur d’autres accessoires Logitech. D’autre part, ici point de fonctionnalité Bluetooth. En effet, vous allez devoir utiliser le récepteur USB pour pouvoir le connecter à votre appareil. Ce dernier dispose d’une portée d’environ 10 mètres ce qui est généralement suffisant. Sinon, comme d’autres produits Logitech, il est équipé de deux piles AA assurant environ 18 mois d’autonomie. Un tel chiffre s’explique par l’absence de rétroéclairage.

Pour finir, il est compatible Windows, ChromeOS et Android. Cependant, ce K400 Plus est incompatible avec les produits Apple.

Microsoft Surface Keyboard, un clavier élégant au confort absolu

Le clavier sans fil Microsoft Surface Keyboard se démarque par son design ultra-fin et léger, grâce à son cadre en aluminium robuste. D’ailleurs, sa finesse n’empêche pas les touches d’être bien espacées. Cela évite les erreurs de frappe généralement courantes avec ce type d’accessoire. En résumé, il propose une expérience de frappe aussi agréable que confortable.

Au final, nous regrettons seulement l’absence de rétroéclairage et l’impossibilité de régler l’inclinaison. Cependant, il dispose tout de même d’un pavé numérique. Mais à l’inverse de ses concurrents, on ne retrouve pas d’application dédiée et le niveau de fonctionnalité est donc assez faible. Ensuite, ce dernier utilise la technologie Bluetooth 4.0. En effet, on ne retrouve pas ici de récepteur USB comme c’est le cas avec les produits Logitech. Quoiqu’il arrive, l’appareillage est simple et rapide à réaliser. Dans tous les cas, la portée annoncée est de 15 mètres.

D’autre part, ce clavier sans fil fonctionne grâce à deux piles AAA. Microsoft annonce environ 12 mois d’autonomie pour ce modèle. Pour finir, il a la particularité de pouvoir être utilisé avec l’écosystème MacOS ou iOS. Cependant, il n’est rien précisé pour l’écosystème ChromeOS.

Logitech Wave Keys, le clavier ergonomique le plus abordable

Dans la catégorie des claviers sans fil ergonomiques, il va être difficile de trouver moins cher que ce Logitech Wave Keys. Au premier coup d’oeil, on reconnaît un design accès sur le confort d’utilisation. Plus dans le détail, il intègre un repose-poignet et le clavier en lui-même prend la forme d’une vague. De plus, malgré son petit prix, il dispose tout de même d’un pavé numérique.

Pour finir, deux petits supports sont installés à l’arrière pour légèrement surélever l’accessoire. Seul regret, il n’y a pas de rétroéclairage avec ce modèle. Sinon, une nouvelle fois, il est possible de personnaliser certains raccourcis grâce à l’application Logi Option+. D’un autre côté, on retrouve encore une fois un système de deux piles AAA pour la batterie. D’ailleurs, le fabricant annonce environ 3 ans d’autonomie avec ces dernières. Un chiffre impressionnant, mais difficile à vérifier. Quoiqu’il arrive, vous n’avez pas de souci à vous faire sur ce point.

Ensuite, vous pouvez le connecter via Bluetooth ou grâce aux récepteurs USB. Dans tous les cas, les démarches sont simples et rapides. De plus, il est possible de le connecter à 3 appareils en même temps et le changement se fait directement avec les touches. Dernier point, ce clavier sans fil est compatible Windows, MacOS, iPadOS, ChromeOS, iOS et Android.

Magic Keyboard, le bon choix pour les adeptes d’Apple

Si vous êtes un habitué des appareils Apple, choisir le Magic Keyboard n’est pas seulement une question de facilité, mais une question de confort. En effet, il offre une qualité de frappe agréable grâce à ses touches en chiclet bien espacées.

Que l’on soit fan ou non de la marque à la pomme, l’on est forcé de reconnaître que ses claviers sans fil offrent un grand confort. De plus, il propose un joli design allant de pair avec les autres produits Apple. D’ailleurs, il s’appareille automatiquement en Bluetooth avec les iMac, Mac mini, iPhone, etc. Cependant, si vous êtes un utilisateur Windows ou Android vous pouvez passer votre chemin. Pour finir, sur la partie technique, il se recharge via un câble USB-C vers Lightning et le fabricant annonce environ 1 mois d’autonomie.

D’autre part, ce clavier se décline aujourd’hui dans 4 versions différentes. Dans le détail, il existe des modèles avec ou sans pavé numérique. De même, certains embarquent le Touch ID et d’autres non. Pour ce comparatif, nous vous proposons la version la plus basique, mais si les autres accessoires vous intéressent, vous pouvez consulter la liste ci-dessous.

🤔 Quels critères prendre en compte avant d’acheter son clavier sans fil ?

Pour choisir un clavier sans fil adapté à ses besoins, il faut prendre en compte plusieurs points. Voici quelques critères importants à considérer :

Le type des touches : que vous préfériez les touches mécaniques, à chiclet ou à membrane, la qualité de frappe doit être adaptée à vos préférences. Nous reviendrons en détail sur ce point dans la partie suivante.

: que vous préfériez les touches mécaniques, à chiclet ou à membrane, la qualité de frappe doit être adaptée à vos préférences. Nous reviendrons en détail sur ce point dans la partie suivante. La connectivité : généralement les claviers proposent deux types de connexion : par Bluetooth ou par récepteur USB. Certains modèles sans fil embarquent des systèmes de chiffrements pour la protection. Enfin, certains produits sont capables de se connecter à plusieurs appareils en même temps.

: généralement les claviers proposent deux types de connexion : par Bluetooth ou par récepteur USB. Certains modèles sans fil embarquent des systèmes de chiffrements pour la protection. Enfin, certains produits sont capables de se connecter à plusieurs appareils en même temps. L’autonomie : l’endurance d’un clavier sans fil est primordiale si vous souhaitez l’utiliser régulièrement et sans interruption. Ces derniers fonctionnent sur batterie ou avec des piles. Dans tous les cas, le facteur qui va influer sur l’autonomie est le rétroéclairage. En effet, sans cette option, certains claviers peuvent être utilisés des années avant d’être à court de batterie.

: l’endurance d’un clavier sans fil est primordiale si vous souhaitez l’utiliser régulièrement et sans interruption. Ces derniers fonctionnent sur batterie ou avec des piles. Dans tous les cas, le facteur qui va influer sur l’autonomie est le rétroéclairage. En effet, sans cette option, certains claviers peuvent être utilisés des années avant d’être à court de batterie. Le design et l’ergonomie : que vous recherchiez un clavier au style épuré, compact ou original, assurez-vous qu’il soit adapté à votre environnement de travail. De plus, une bonne ergonomie peut vous éviter des douleurs ou l’inconfort lors de longues et fréquentes sessions de frappe.

⌨️ Quels types de touches choisir pour mon clavier ?

Certains l’ignorent peut-être, mais il existe différents types de touches sur un clavier. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons détaillé ici les 3 technologies disponibles sur le marché :

Les claviers à membranes : ce sont les modèles les plus répandus, mais aussi les moins onéreux. Les touches sont en caoutchouc et ils sont connus pour être silencieux. Cependant, la sensation de frappe peut sembler un peu moins réactive. Ils sont adaptés à un usage bureautique sauf si vous tapez beaucoup de textes dans la journée.

Les claviers mécaniques : si vous avez une frappe rapide, c’est un des meilleurs choix possibles. En effet, il n’est pas nécessaire d’enfoncer complètement la touche pour réaliser une action. Hélas, ce sont également les claviers les plus bruyants. Sinon, le confort et la réactivité sont excellents. Ce type de produit est assez onéreux et c’est aussi un e technologie intéressante pour les adeptes de gaming.

Les claviers à chiclet : cette catégorie est très similaire aux claviers présents sur les ordinateurs portables. Ils sont silencieux et parfaitement adaptés à un usage bureautique. Plus dans le détail, les touches sont plates et espacées pour offrir un grand confort d’utilisation. Seul bémol, ils sont moins réactifs que les claviers mécaniques.

Connecter son clavier sans fil à un ordinateur ou une tablette est généralement une démarche aisée. Si vous utilisez la fonctionnalité Bluetooth, il suffit d’allumer votre appareil et d’appuyer sur la touche dédiée au couplage. Au bout de quelques secondes, votre clavier sera connecté. D’un autre côté, si vous passez par le récepteur USB, il suffit de brancher ce dernier à votre PC ou téléviseur pour que tout fonctionne correctement. Dernier point, pour les smartphones et tablettes, la démarche pour coupler les deux produits est similaire à celle pour connecter des écouteurs sans fil ou une enceinte. Cependant, si vous voulez utiliser le dongle, il va falloir investir dans un hub USB-C.

