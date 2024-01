Meilleur volant PS5 : quel modèle acheter en 2024 ?

Votre PS5 peut se transformer en véritable simulateur de course. Elle prend en charge de nombreux volants ainsi que leurs fonctionnalités complètes. Mais attention, certains modèles sont prévus uniquement sur PC et Xbox. Voici les meilleurs choix de volants pour PS5.

Notre top 3 des meilleurs volants PS5

Gran Turismo, Asseto Corsa, GRIDS Legends... Les jeux de course sont nombreux à camper le catalogue des jeux PlayStation 5. Si la manette est le moyen le plus simple et le plus répandu pour jouer à ce genre de titre vidéoludique, rien ne vaut un bon volant / pédalier. Mais attention, les modèles ne se valent pas entre eux. Pour une immersion et un changement radical, il faut en prendre un avec retour de force si possible.

Certains produits d’entrée de gamme en sont, en effet, dépourvus, ce qui nuit totalement à l’expérience de jeu. Vous ne ressentez aucunement la route ni les virages du circuit. Ce genre de volant pourrait cependant convenir à un enfant, mais pas plus. Alors attachez votre ceinture, voici les meilleurs volants à acheter pour la PS5.

Thrustmaster T80 – Ferrari 488 GTB Edition, le meilleur volant sans retour de force

Design réussi Finition honorable pour du tout plastique

Finition honorable pour du tout plastique Bon grip grâce aux textures gommées

Bon grip grâce aux textures gommées Pédalier à résistance progressive On n’aime pas Pas de retour de force dynamique

Pas de retour de force dynamique Pédalier et volant trop légers

Pédalier et volant trop légers Pas de vibrations

Comme précisé ci-dessus, il faut au préalable choisir un volant avec un retour de force. Le Thrustmaster T80 en est dépourvu. Il s’adresse donc à des joueurs très occasionnels de jeux de course arcades, ou à des enfants qui ne sont pas encore familiers avec le retour de force, parfois violent si mal réglé. Malgré tout, on peut noter son superbe design, qui reprend trait pour trait celui de la Ferrari 488 GTB.

Si le tout est en plastique, la marque y ajoute une gomme texturée afin d’accentuer le grip à la roue. Les palettes sont aussi en plastique mais recouverte d’une couleur argentée, ce qui donne une parfaite illusion. Les pédales sont très rigides, mais les résistances progressives, comme dans un véritable véhicule. Mais le problème se situe sur l’ensemble : c’est très léger, et si le pédalier n’est pas fixé, vous risquez de le faire voler au moindre coup de frein.

Puisqu’il n’y a pas de retour de force, la roue reviendra systématiquement au centre via un système tout simple de courroie élastique. De même, il n’y a aucune vibration. Vous ne pouvez donc pas ressentir les imperfections de la route. Pour terminer, le Thrustmaster 80 doit se limiter aux jeux arcades, comme Need For Speed, The Crew ou Forza Horizon.

Thrustmaster T128, l’entrée de gamme des volants à retour de force

Installation simple Pédalier classique mais qui fait le travail

Pédalier classique mais qui fait le travail Retour de force qui fonctionne bien… On n’aime pas … Mais peu puissant

… Mais peu puissant Finition perfectible

Le Thrustmaster T128 est un modèle d’entrée de gamme qui possède le retour de force dynamique et les vibrations. A ce tarif, difficile d’obtenir une qualité de finition irréprochable. Le tout reste entièrement en plastique vêtu d’une touche de noir brillant et quelques rappels en rouge vif. De même, le pédalier est lui aussi totalement dépourvu d’une quelconque pièce en métal.

Cependant, il est malgré tout un bon rapport qualité / prix grâce à son retour de force qui s’adapte à tous les jeux. Certes, il n’est pas très puissant et suffit pour un débutant ou un enfant, mais la motorisation reste performante et l’ensemble reste précis. Côté pédalier, il reste honnête bien que très classique. Point important, il est possible d’en changer avec d’autres pédaliers compatibles avec le T128.

La rotation maximale de la roue est de 900 °, ce qui est normal pour un volant de course à destination de la simulation. Il est compatible PC, PS4 et PS5. Si sur ordinateur, il faudra télécharger un logiciel pour une prise en charge complète, le Thrustmaster T128 fonctionne directement sur les consoles de Sony, sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit.

Logitech G923, le meilleur volant Logitech

Retour de force très correct Qualité de fabrication irréprochable

Qualité de fabrication irréprochable Installation facile

Installation facile Pédalier toujours très honnête On n’aime pas Technologie Trueforce finalement pas terrible

Technologie Trueforce finalement pas terrible Aucune amélioration consacrée au pédalier de 2015…

Aucune amélioration consacrée au pédalier de 2015… … Ni sur la base du volant

L’expérience du fabricant suisse dans la conception de périphériques de qualité n’est plus à démontrer. Le Logitech G923 est un refresh des G29 et G920. Il est compatible PS4 et PS5. A ce tarif, ce volant est sans doute l’un des meilleurs choix si vous recherchez un ratio performances / prix intéressant. Lancé au tarif de 400 €, il se trouve facilement aux alentours des 350 €. Il se positionne comme un concurrent du Thrustmaster T300 RS GT, qui est cependant affiché régulièrement plus cher.

Comme toujours chez le constructeur suisse, l’ensemble du produit respire la qualité avec une roue entièrement en cuir, perforée sur les axes opposés du haut pour un meilleur grip. Les palettes sont en aluminium et sont agréables à utiliser. Mais le design n’évolue guère depuis le G29 sorti en 2015. Ce G923 a cependant une nouveauté appréciable : la technologie Trueforce. C’est un logiciel intégré qui va compléter le retour de force déjà assuré par deux moteurs à balais situés dans la base du volant.

Les sensations sont meilleures mais loin d’égaler le système similaire de Thrustmaster sur son T300 RS GT. Enfin, le système de fixation est simple et efficace. On regrette toutefois que Logitech n’ait pas pris le temps de revoir le design de son produit, ni d’apporter des améliorations sur la base. Ce qui peut faire tâche pour un refresh d’un modèle daté de 2015.

Logitech G29, le meilleur rapport qualité / prix

Prédécesseur du G923, le G29 commence à sérieusement dater puisqu’il a été commercialisé en 2015 au prix de 400 €. Depuis, le tarif a considérablement baissé et est aujourd’hui trouvable aux alentours de 250 €. Il peut donc se targuer de gagner la médaille du meilleur rapport qualité / prix de notre comparatif. Comme expliqué précédemment sur l’autre modèle, les améliorations apportées sont très timides et nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de dépenser 150 € de plus uniquement pour la technologie Trueforce.

Il s’agit globalement du même produit, avec un retour de force assuré par deux moteurs à balais performants. Les sensations de conduite sont bonnes et en adéquation avec ce que vous pouvez attendre d’un volant pour des jeux de course à mi-chemin entre la simulation et l’arcade à l’instar de Gran Turismo. La qualité de finition reste la même avec une roue entièrement en cuir perforée et des palettes en aluminium.

Thrustmaster T300 RS GT, le volant le plus personnalisable

Thrustmaster est le principal concurrent de Logitech sur le segment des volants de course, et son T300 RS GT est vraiment excellent. Il a un retour de force extrêmement réactif, précis et surtout silencieux, qui ne souffre d’aucune latence. La rotation peut aller jusqu’à 1080 °, ce qui vous permet une précision chirurgicale dans les virages.

Par rapport au T300 RS, la version GT intègre une technologie brevetée appelée H.E.A.R.T (Hall Effect AccuRate Technology). Elle a pour mission d’améliorer la précision en déployant 16 Bits de résolution sur l’axe de direction. Le gros point fort de ce produit est la possibilité de changer de roue, contrairement à Logitech qui bloque toute tentative de personnalisation. En effet, vous pouvez y mettre une roue de Formule 1, ou une autre plus classique en fonction de vos goûts. Le pédalier en aluminium est aussi de bonne facture avec ses 3 pédales réglables en hauteur.

Côté finition, le fabricant américain a opté pour une armature en métal, gage de qualité. Les palettes sont grandes et fixes, et tombent ainsi bien sous les doigts. On regrette toutefois qu’elles soient seulement mobiles, puisqu’il est impossible de les rendre fixes. Le produit est également un peu bruyant lors du retour de force.

Fanatec GT DD Pro ( 5 Nm), le meilleur volant pour le sim racing

Vous ne connaissez pas Fanatec ? C’est pourtant un cador dans le secteur des volants de course pour PC et consoles de jeu. Mais le fabricant est surtout spécialisé dans la fabrication de périphériques haut de gamme. En effet, le volant (pack tout inclus avec pédalier et base) le moins cher est à 400 €. Le GT DD Pro est une édition limitée, qui, comme son nom l’indique, est dédiée à Gran Turismo.

Evidemment, il est utilisable sur d’autres jeux de course sur PS4 et PS5. Il bénéficie d’un système de retour de force sophistiqué qui vous fait ressentir de fortes sensations en course. Ils s’agit de la version 5 Nm, ce qui veut dire que la base génère un couple de 5 Nm, transmis directement à l’arbre de direction grâce à la technologie Direct Drive. Cela est suffisant pour des débutants qui souhaitent entrer dans l’écosystème Fanatec, et surtout s’adonner à de la véritable simulation de course (rappel : Gran Turismo est à mi-chemin entre arcade et simulation).

Cependant, ce modèle n’est pas exempt de défaut. Malgré un pédalier en métal irréprochable, la profusion de plastique sur le volant fait considérablement baisser la qualité globale du produit. Une hérésie pour un pack à 700 €. L’avantage, c’est que Fanatec propose un vaste choix de roues différentes et interchangeables reprenant de nombreuses marques célèbres du sport automobile comme Porsche et McLaren.

💪 Qu’est ce qu’un volant à retour de force ?

Il existe deux types de volant pour la course automobile virtuelle : avec et sans retour de force. Ceux qui en sont dépourvus sont des modèles d’entrée de gamme pour les joueurs ultra occasionnels et principalement sur des jeux de course arcade. Ils peuvent également convenir à des enfants. Il n’est pas nécessaire de débourser des centaines d’euros afin d’accéder au retour de force, mais cette fonctionnalité est essentielle pour performer sur circuit et bien ressentir l’état de la route et de votre véhicule.

Le retour de force simule la sensation physique d’un vrai volant lors des dérapages, d’une perte d’adhérence et de contrôle. Elle est aussi capable de simuler la dureté du volant lors des virages, amenant ainsi à un vrai effort physique pour l’utilisateur afin de bien contrôler son véhicule. Ensuite, le système est capable de vous retranscrire l’état de la chaussée virtuelle. Il y a plusieurs types de retours de force, du plus basique au plus sophistiqué, qui vont forcément jouer sur le réalisme des vibrations et l’immersion. Le Direct Drive de Fanatec est le système le plus avancé à ce jour.

Pour commencer, vérifiez bien que le volant qui vous intéresse est compatible avec les consoles Sony. Cela paraît anodin comme conseil, mais la notion de compatibilité peut paraître floue. Les volants prévus pour Xbox ne fonctionnent pas sur PS5, mais fonctionnent la plupart du temps sur PC. Inversement, les volants PS5 ne marchent pas sur Xbox mais sont aussi compatibles PC. Ensuite, pensez aux jeux de course que vous souhaitez jouer.

Si vous ne comptez pas jouer à des titres de simulation ou préférez vous cantonner à de l’arcade pur et dur comme The Crew ou Need For Speed, un volant simple sans retour de force dynamique fera l’affaire. Ce genre de softs se jouent principalement à la manette, et ils ne prennent pas forcément en compte le retour de force. Si vous débutez et que vous voulez vous essayer au simracing, un premier volant comme le Logitech G29 fera parfaitement l’affaire. Enfin, si vous êtes un joueur chevronné avec une panoplie d’accessoires comme le siège baquet, le support métallique et le châssis, un bon volant Fanatec sera parfait pour votre utilisation.

🕹️ Où est la boîte de vitesse ?

Tous les volants modernes intègrent des palettes fixes ou mobiles. Elles vous permettent de changer de vitesse sur des voitures en boîte automatique. Mais si vous pilotez un véhicule à embrayage manuel, quoi de mieux qu’un bon vieux levier de vitesse ? Malheureusement, quelle que soit la marque ou le modèle, ils sont pratiquement tous vendus séparément du pack. Cela vous obligea à remettre la main à la poche pour vous en procurer un. Il est conseillé d’en choisir un de la même marque que votre volant.

🛞 Qu’est ce qu’une roue ?

Vous avez surement du lire à plusieurs reprise le terme “roue” tout au long de notre comparatif. Il s’agit en fait du volant comme vous pouvez l’entendre dans un terme générique. Il s’agit du pourtour où vous posez vos mains afin de diriger votre véhicule. La “base” est le socle et la plateforme qui se fixe à une table pour un maintien et une maniabilité adéquate. C’est là aussi où se loge tout le système de retour de force. Ce dernier va simuler la perte d’adhérence, le braquage des roues et toutes les autres sensations d’une course automobile.

