ChatGPT en panne : l’IA ne répond plus aux requêtes

ChatGPT est victime d’une panne de grande ampleur ce lundi 20 avril. Le chatbot ne parvient pas à charger ses réponses, laissant de nombreux utilisateurs démunis.

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ChatGPT est victime d’une panne majeure. Si vous tentez de soumettre des prompts au chatbot, ce dernier ne parviendra pas à vous fournir de réponses, restant figé sur un écran de chargement. Ce lundi après-midi, le nombre de signalements a explosé sur la plateforme Down Detector. OpenAI a confirmé l’avarie sur le site status.openai.com : “Impossible pour les utilisateurs de charger ChatGPT et Codex”, précise l’entreprise qui enquête.

ChatGPT ne répond plus

De notre côté, impossible de faire fonctionner ChatGPT sur un navigateur ou sur l’application mobile. L’agent conversationnel étant désormais un outil incontournable pour les travailleurs, espérons pour eux que la situation revienne rapidement à la normale.

ChatGPT décide de tomber en panne le seul jour où j’avais une once de motivation pour travailler — Amaya:) (@beegirllateam) April 20, 2026

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