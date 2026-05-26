Précommandes GTA 6 : ça sent très bon, les signaux se multiplient

La campagne marketing de GTA 6 débutera bientôt et avec elle, l’ouverture tant attendue des précommandes. Microsoft prépare déjà le terrain, comme le montre cette publication X coordonnée sur tous les comptes Xbox.

Les choses sérieuses vont bientôt commencer pour GTA 6. Alors que la date de sortie du 19 novembre a été officiellement confirmée, nous attendons désormais le lancement de la campagne marketing qui devrait coïncider avec l’ouverture des précommandes et le dévoilement du prix des différentes éditions. Le coup d’envoi sera donné cet été et Microsoft commence déjà à nous mettre l’eau à la bouche.

Preuve que le début des festivités se rapproche, le géant de Redmond a ouvert les vannes de la communication. Sur X, les comptes Xbox de chaque pays ont publié en chœur le même post rappelant la date de sortie de GTA 6 et exhortant les joueurs à l’ajouter à leur liste de souhaits. En vous exécutant, vous serez notifié des grandes étapes de commercialisation comme le lancement des précommandes.

All Xbox accounts are posting reminders to wishlist GTA 6.



This isn’t random, and feels like a calculated move that was greenlit by Rockstar Games. pic.twitter.com/k6ObqfEw4K — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) May 25, 2026

GTA 6 : Xbox prépare le terrain pour les précommandes

Une telle publication n’a rien d’anodin. Les grandes plateformes comme le Microsoft Store ne coordonnent pas leur communication autour d’un seul titre sans l’accord de l’éditeur, surtout pour le jeu le plus attendu de la décennie. Les précommandes sont donc bel et bien imminentes, Microsoft en profitant ici pour rappeller que Grand Theft Auto VI sera disponible au lancement sur Xbox Series X/S (les joueurs PC devront malheureusement patienter plus longtemps).

Sony, qui a renouvelé son partenariat commercial avec Rockstar Games, devrait également sortir du bois. Il se murmure que des images de GTA 6 pourraient être diffusées lors du prochain State of Play, programmé le 2 juin prochain. Une rumeur à considérer avec prudence, même si on peut être sûr que Sony va aussi intensifier la promotion du jeu, d’une manière ou d’une autre, ces prochaines semaines.

19 novembre.



Ajoute à ta liste de souhaits : https://t.co/E5zFIfyFC6 pic.twitter.com/43L0CxSysI — XBOX FR (@XboxFR) May 26, 2026

Alors que les grandes plateformes commencent à s’agiter, il est vital de rappeler qu’une multitude de fausses pages de précommandes circulent déjà en ligne. Pour éviter les arnaques, privilégiez uniquement des services fiables comme le PlayStation Store, le Xbox Store, le site de Rockstar ou les autres revendeurs officiels comme Amazon et consorts.