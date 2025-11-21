Le secret pour obtenir de meilleures réponses de ChatGPT

ChatGPT peut adopter exactement le comportement que vous attendez de lui. C’est à vous de lui fournir les bonnes indications pour qu’il ajuste son style et sa façon de répondre.

Révélez tout le potentiel de ChatGPT en 5 minutes

Beaucoup d’utilisateurs pensent que ChatGPT fonctionne de façon identique pour tout le monde. Pourtant, la qualité de vos échanges avec ChatGPT repose surtout sur la façon dont vous lui parlez. Plus vous êtes précis dans ce que vous lui demandez, plus il peut ajuster ses réponses et se rapprocher exactement de ce que vous cherchez. La vraie question doit être donc formulée comme suit : comment guider ChatGPT pour qu’il réponde vraiment comme vous l’attendez ?

Pour mieux saisir cette idée, imaginez une scène toute simple : vous poussez la porte d’un café spécialisé. Si vous commandez un expresso, on vous servira un café correct, mais sans relief particulier. À l’inverse, si vous précisez : « Je voudrais un V60 avec votre café éthiopien, plutôt fruité, notes de myrtille », le barista saura exactement quoi préparer. Dans cet exemple, ce n’est pas le barista qui change, mais la précision de votre requête.

Il en va de même avec ChatGPT : un prompt général donnera un résultat standard, tandis qu’une demande précise l’amènera à adopter un rôle, un niveau d’expertise et un ton beaucoup plus ajusté. ChatGPT peut se comporter comme un conseiller, un technicien, un rédacteur ou un analyste… mais seulement si vous le guidez.

Comment ça marche ?

L’un des meilleurs moyens d’obtenir des réponses vraiment cohérentes sur le long terme, c’est d’utiliser la section Personnalisation. Vous y accédez directement depuis votre profil. Elle rassemble plusieurs éléments : votre style préféré, des consignes que vous souhaitez voir appliquées en permanence, quelques informations sur vous, etc. Tous ces éléments servent de base au fonctionnement de ChatGPT. Vous devez donc remplir ces champs avec soin pour que le chatbot puisse comprendre qui vous êtes et adapter ses réponses à votre manière de travailler.

Ce que beaucoup de gens ignorent, c’est que ChatGPT peut lui-même vous aider à remplir ces différentes rubriques. Pour cela, il suffit de lui donner une mission précise : vous poser les questions qui permettront d’identifier votre style, vos préférences et vos objectifs. C’est exactement le but du prompt suivant :

« J’aimerais que tu m’aides à rédiger les meilleures entrées possibles pour la section Personnalisation de ChatGPT. Pour cela, pose-moi les questions nécessaires pour chaque rubrique. Tu peux également me demander des exemples de textes ou des documents qui t’aideront à analyser ma manière d’écrire. Comprends-tu la mission ? »

Une fois que vous lui avez donné cette mission, ChatGPT se met en marche et suit une démarche très organisée : il vous pose des questions précises, examine vos textes si vous en fournissez, cherche à bien comprendre ce que vous attendez, puis rassemble tout cela dans une synthèse claire. Petit à petit, il dresse un portrait fidèle de votre style et en tire les formulations les plus adaptées pour les sections « Instructions personnalisées » et « Plus d’informations sur vous ».

Après cette étape, il ne vous reste qu’à copier les textes proposés dans les zones correspondantes de la personnalisation. Vous pouvez même lui demander un avis sur le style par défaut le plus approprié pour vos usages.

Cette méthode, pourtant très simple, change complètement la qualité de vos échanges. En lui donnant une meilleure compréhension de votre manière de travailler, vous permettez à ChatGPT de répondre de façon beaucoup plus juste et personnalisée.