ChatGPT Voice : cette amélioration majeure va vous faciliter la vie

OpenAI continue d’étoffer la palette de son chatbot. Plus performant, GPT-4o permettra bientôt d’améliorer la fonctionnalité ChatGPT Voice. Les discussions seront plus rapides et plus naturelles, les entrées et les sorties (texte, vision, audio) étant traitées par le même réseau neuronal. Cette nouvelle version de la fonction vocale sera réservée aux utilisateurs payants dans un premier temps.

Dans l’attente de son lancement, OpenAI prépare déjà le terrain en déployant une amélioration majeure sur son application mobile. En l’occurrence, vous pouvez désormais continuer à parler à ChatGPT Voice lorsque vous sortez de l’application pour en utiliser une autre ou lorsque l’écran s’éteint. C’est une amélioration bienvenue qui va grandement vous faciliter la vie en faisant basculer le multitâche dans l’ère de l’IA générative.

ChatGPT : vous pouvez désormais lui parler tout en utilisant d’autres applications

On peut déjà lister de nombreux cas d’utilisation. Vous pouvez par exemple utiliser ChatGPT Voice lorsque vous travaillez sur un document pour poser des questions, vérifier l’orthographe et la syntaxe d’un passage ou demander des idées pour stimuler votre créativité. ChatGPT peut aussi vous distiller des conseils et des solutions lorsque vous jouez. Vous n’aurez en tout cas plus à jongler entre deux applications pour obtenir une réponse de l’IA.

Cette nouvelle fonctionnalité est déjà déployée sur la version stable de ChatGPT. Voici comment procéder pour l’activer :

Mettez à jour ChatGPT sur votre smartphone.

Ouvrez l’application.

Appuyez sur les trois petits points pour accéder aux paramètres.

Identifiez la section Voix.

Activez les “Background Conversations”

Toujours au sujet de ChatGPT Voice, sachez qu’OpenAI a dû désactiver récemment la voix “Sky” qui ressemblait bien trop à celle de Scarlett Johansson.