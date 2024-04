ChatGPT : comment rédiger les meilleurs prompts et exploiter tout le potentiel de l’IA

ChatGPT est un outil très pratique. Encore faut-il savoir comment l’utiliser efficacement pour exploiter pleinement son potentiel. Suivez nos conseils pour rédiger les meilleurs prompts et mettre à profit les fonctionnalités du chatbot d’OpenAI.

© Tom’s Guide

ChatGPT est un véritable couteau suisse. Dissertation, lettre de motivation, code, calcul, fiction, décryptage, plan de réunion, résumé, traduction, programme touristique… L’IA générative d’OpenAI est capable de produire du texte avec une grande précision. Il suffit de rédiger votre requête en langage naturel et le chatbot s’occupe du reste.

Vous l’aurez compris, utiliser ChatGPT n’a rien de sorcier. Mais savoir comment exploiter tout son potentiel est une autre paire de manches. Première leçon : la qualité de son rendu sera toujours conditionnée à la précision de votre requête. C’est tout l’art du prompt qui consiste à borner efficacement le travail génératif du chatbot en lui donnant les bonnes consignes.

Pour l’aider à pondre une belle copie, commencez par suivre nos conseils qui vous aideront à rendre vos requêtes plus fertiles. Avant de continuer votre lecture, n’hésitez pas à ouvrir l’agent conversationnel pour mettre en pratique nos recommandations. Vous pouvez passer par la version Web ou télécharger l’application iOS et Android de la célèbre IA.

Expliquez au maximum le contexte

Plus vous serez précis, plus ChatGPT vous fournira une réponse en phase avec vos attentes. Il ne faut donc pas hésiter à lui donner un maximum de détails lorsque vous démarrez la conversation. Par exemple : au lieu de lui demander simplement les endroits incontournables de Tokyo à visiter, soyez plus spécifique : “Je vais partir à Tokyo pendant cinq jours. J’aimerais que chaque journée soit organisée autour d’un thème spécifique (mangas, Pokémon, gastronomie, k-pop, jeux vidéo)”.

Demandez lui de vous questionner

Pour être sûr que ChatGPT comprenne ce qu’il doit générer, vous pouvez lui donner une consigne bien utile. Après lui avoir expliqué le contexte, demandez lui de vous poser automatiquement une question afin de resserrer encore plus son champ de recherche. Vous obtiendrez in fine une réponse plus pertinente, le chatbot étant parvenu à mieux identifier les enjeux qui vous intéressent :

Demandez lui d’améliorer la réponse précédente

ChatGPT a une bonne mémoire. Il utilise notamment vos requêtes pour se perfectionner. Au sein du même chat, vous pouvez ainsi lui demander des précisions au fur et à mesure afin d’affiner au maximum ses réponses. Le chatbot se fera un plaisir d’écouter vos consignes en éditant son rendu pour mieux vous satisfaire.

Donnez lui des instructions personnalisées

Il est désormais possible de configurer ChatGPT pour que ce dernier se souvienne de vous. Nombre de caractères, ton, style, format des réponses… Vous pouvez lui donner des instructions personnalisées qu’il gardera en mémoire pour les prochains échanges. Cette fonction désormais gratuite vous permet aussi de lui expliquer le contexte qui vous pousse à utiliser l’outil (profession exercée, nature de l’auditoire, etc).

Après l’avoir agrémenté de toutes ces informations utiles, vous n’aurez plus à tout préciser lors de l’ouverture d’un nouveau chat. Voici comment configurer des instructions :

Ouvrez ChatGPT.

Cliquez sur votre avatar puis sur Customize ChatGPT .

. Expliquez pourquoi vous utilisez ChatGPT et détaillez le type de réponse que vous attendez.

Cliquez sur Save et ouvrez un nouveau chat.

et ouvrez un nouveau chat. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons rédigé des instructions pour un professeur d’histoire.

Notez qu’il est possible de désactiver les instructions personnalisées (en décochant la case Enable for new chats).

Décomposez vos requêtes en plusieurs questions

Vous souhaitez soumettre une problématique épineuse à ChatGPT ? Au lieu de lui poser une seule question complexe, décomposez-la en plusieurs questions plus ciblées. Le chatbot pourra ainsi répondre à chacune de vos interrogations, ce qui vous permettra d’obtenir in fine des réponses plus précises. Au lieu de lui demander simplement comment se lancer dans le business des smash burgers, posez plutôt plusieurs questions :

Ordonnez lui de fournir des explications étape par étape

Si vous soumettez un problème à ChatGPT, qui s’est amélioré récemment en raisonnement logique, demandez-lui de distiller ses explications étape par étape. Cela l’incitera à générer des réponses plus détaillées et plus précises qui s’articuleront avec davantage de clarté. Vous comprendrez alors mieux son cheminement pour arriver à la solution.

Demandez lui d’envisager plusieurs options

Demandez à ChatGPT de réfléchir à plusieurs options avant de rendre sa copie. Vous aurez alors la possibilité de faire votre choix entre différentes approches. Dans cet exemple, nous ordonnons à ChatGPT de nous fournir trois modèles de mail pour notre patron afin de réclamer une promotion :

Mettez le dans la peau d’un professionnel

Vous pouvez attribuer un métier à ChatGPT. En se mettant dans la peau d’un professionnel, il sera plus à même de comprendre ce que vous lui demandez et fournira ainsi une réponse plus pertinente. Commencez ainsi votre prompt par : “Tu es un (…)” et expliquez ensuite ce que vous attendez de lui. Dans cet exemple, nous lui avons demandé de se muer en expert des réseaux sociaux :

Précisez la nature de son auditoire

ChatGPT est capable de s’adresser à tous les publics. Ce qui est bien pratique pour comprendre les enjeux d’un sujet qui vous dépasse. Le bot conversationnel est aussi bien capable d’expliquer les ficelles de la bourse à une classe de CE2 qu’à des étudiants déjà diplômés en économie. Le chatbot s’adaptera à son auditoire en adoptant une approche optimisée.

Demandez plusieurs points de vue

Pour avoir un panorama complet d’un sujet, exigez plusieurs points de vue ! Cela s’avère très utile pour préparer un projet ou pour examiner un problème sous toutes ses coutures. Nous avons demandé à ChatGPT de nous donner des billes pour relancer l’audience d’un site d’information avec l’éclairage de chaque corps de métier (journaliste, rédacteur en chef, community manager, secrétaire de rédaction, responsable des partenariats, développeur, infographiste).

A lire aussi > ChatGPT en mode développeur : voici comment activer la version sans filtre du chatbot

Préparez vos débats et vos réunions

Vous préparez une réunion décisive avec vos collègues ? Un débat politique au café du commerce ? Vous pouvez exposer vos arguments auprès de ChatGPT et lui demander de lister les arguments potentiels de vos contradicteurs. Pour chaque argument avancé, demandez lui ensuite de trouver un contre-argument. Répétez la manœuvre plusieurs fois. Vous serez alors bien armé le jour J.

Demandez lui de générer un prompt

Au lieu de rédiger un prompt pour obtenir une réponse, vous pouvez également faire l’inverse. Donnez un texte à ChatGPT et demandez lui de vous fournir le prompt qui lui aurait permis de le rédiger. Cette technique méconnue vous aidera à appréhender les subtilités du robot conversationnel et à écrire des requêtes efficaces.

Utilisez les plugins

Il est possible d’agrémenter ChatGPT de plugins pour obtenir des fonctionnalités très pratiques. Seuls les abonnés ChatGPT Plus disposent toutefois de ce privilège. Si tel est votre cas, vous aurez tout loisir de piocher dans le Plugin store pour trouver chaussure à votre pied. Voici quelques exemples :

Prompt Perfect vous aidera à trouver la bonne formulation.

vous aidera à trouver la bonne formulation. Show Me Diagrams vous fournira des représentations visuelles pour répondre à votre requête.

vous fournira des représentations visuelles pour répondre à votre requête. Kayak vous aidera à réserver vos vacances.

vous aidera à réserver vos vacances. Zapier vous permettra d’automatiser vos tâches quotidiennes.

N’hésitez pas à consulter notre dossier sur les meilleurs plugins de ChatGPT pour en savoir plus.

Trouvez la perle rare sur le GPT Store

A l’image d’un magasin d’applications, le GPT Store donne accès à une multitude de chatbots alternatifs s’appuyant sur ChatGPT et DALL-E. Assistants rédactionnels, génération d’images, SEO, codage, cuisine, analyse et conversion de fichiers, éducation… Chaque GPT a sa spécialité permettant de satisfaire des besoins particuliers. Depuis peu, il est même possible de faire appel aux chatbots sur mesure directement depuis un chat en écrivant “@” suivi du nom du GPT personnalisé.

Le GPT Store est réservé aux utilisateurs payants (Plus et Team).