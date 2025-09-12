Spotify lance enfin la musique en qualité sans perte … pour un son plus pur que jamais

Les rumeurs couraient depuis longtemps, c’est désormais confirmé : Spotify va proposer du streaming audio en qualité sans perte. La plateforme a officialisé l’arrivée de cette option, même si la France devra encore patienter avant d’y avoir accès.

Spotify lance enfin le Lossless, quatre ans après l’annonce

Spotify avait promis cette évolution dès 2021, mais le projet avait été repoussé plusieurs fois. En juin dernier, certains indices avaient déjà laissé penser que la fonction était en préparation. Aujourd’hui, l’annonce est officielle. Le son Lossless arrive pour les abonnés Premium.

Avec cette nouveauté, Spotify rattrape son retard face à Apple Music, Tidal et Amazon Music, qui proposent déjà du streaming en haute qualité. L’arrivée du Lossless pourrait convaincre de nombreux abonnés de rester sur la plateforme et séduire ceux qui hésitaient à franchir le pas.

Qui aura accès au Lossless sur Spotify ?

Tous les abonnés Premium pourront profiter du Lossless, mais pas en même temps. Spotify précise que l’option sera activée progressivement. Une notification sera envoyée dans l’application dès qu’elle sera disponible pour chaque utilisateur.

Avec ce nouveau format, les morceaux pourront être écoutés en FLAC jusqu’en 24 bits/44,1 kHz. Pour bien en profiter, un bon casque et de bonnes enceintes sont recommandés. Selon Spotify, cette qualité devrait permettre de redécouvrir des détails jusque-là invisibles dans les chansons.

A lire > Les 10 meilleurs sites pour télécharger de la musique gratuitement en toute légalité

Comment activer l’option ?

Une fois disponible, l’option Lossless devra être activée dans les paramètres de l’application. Il faudra aller dans Paramètres et confidentialité, puis dans Qualité du contenu multimédia, et choisir le mode sans perte. Cette configuration pourra être appliquée pour l’écoute en Wi-Fi, sur réseau mobile ou lors des téléchargements.

L’option Lossless ne sera pas limité aux smartphones et ordinateurs. Spotify indique que l’option sera aussi disponible sur des appareils compatibles Spotify Connect, comme certains modèles Sony, Bose, Samsung et Sennheiser. Les enceintes Sonos et Amazon devraient rejoindre la liste d’ici peu.

A lire > Combien coûte Spotify en 2025 ? Les nouveaux prix en détail

Cette option n’est pas encore disponible en France

Si vous êtes abonné Premium en France, il faudra patienter. Le lancement concerne d’abord une cinquantaine de marchés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon et la Suède. La France ne fait pas partie de cette première vague. Spotify n’a pas donné de date précise, mais l’option pourrait arriver en octobre.

Source : Spotify