Cheveux plus clairs, ongles plus longs : que se passe-t-il vraiment en été ?

Ces dernières semaines, vous avez peut-être remarqué que vos cheveux paraissent plus clairs et poussent plus vite. Vos ongles semblent aussi grandir plus rapidement. C’est un phénomène tout à fait normal lié à l’arrivée de l’été. En effet, notre corps s’adapte à la saison, ce qui provoque des changements parfois discrets, mais bien réels.

Crédit : Lookstudio / Freepik

Chaleur et soleil, comment ils influencent cheveux et ongles ?

Avec le retour des beaux jours, certaines personnes observent des cheveux qui poussent plus rapidement et une couleur qui s’éclaircit naturellement au soleil. Ces effets ne sont pas seulement une impression. Des chercheurs de l’Université de Bradford, au Royaume-Uni, ont montré que la croissance de la barbe atteint un pic en juillet, avec une augmentation pouvant aller jusqu’à 60 % comparé à l’hiver.

Même si cette étude portait principalement sur les hommes, on pense que les femmes sont aussi concernées. De leur côté, plusieurs recherches récentes montrent que la croissance des ongles varie aussi selon les saisons. Cette évolution serait liée à une meilleure circulation sanguine dans les extrémités du corps.

Comment expliquer ces variations saisonnières ?

Quand il fait chaud, les vaisseaux sanguins se dilatent. Cela facilite la circulation du sang vers le cuir chevelu et les doigts, apportant plus d’oxygène et de nutriments. Ces éléments sont essentiels pour produire de la kératine, une protéine qui compose à la fois les cheveux et les ongles. L’ensoleillement augmente aussi la production de vitamine D, qui joue un rôle important pour la santé des follicules pileux et stimule la fabrication de kératine.

Pour comprendre plus : les cheveux suivent un cycle naturel en trois étapes : la croissance, la transition, puis le repos. En fin d’été, plus de cheveux entrent dans la phase de repos, ce qui entraîne une chute plus importante à l’automne. Ce phénomène est normal et temporaire. Selon la dermatologue Robyn Gmyrek, la chaleur améliore la circulation sanguine, ce qui augmente l’apport en nutriments au follicule pileux.

Cependant, même si la vitesse de pousse peut augmenter jusqu’à 60 % en été, la croissance reste lente, en moyenne moins d’un demi-millimètre par jour. La différence est donc souvent difficile à voir à l’œil nu. Parfois, la sensation que les cheveux poussent beaucoup vient du fait qu’en été, on porte moins de vêtements et on remarque plus facilement les petits changements.

Quid des ongles ?

Pour les ongles, la croissance dépend aussi du doigt. Le majeur et l’annulaire poussent souvent plus vite que le pouce ou l’auriculaire. La main dominante voit ses ongles croître un peu plus vite aussi, car elle est plus sollicitée. Si un doigt est blessé, la pousse peut ralentir ou s’arrêter temporairement.

La pousse des ongles est moins étudiée que celle des cheveux, mais il semble qu’elle s’accélère légèrement en été, grâce à la chaleur et à une meilleure circulation sanguine. Cette variation reste discrète, souvent seulement quelques millimètres de différence par mois.

Source : Futura-Sciences

A lire > Pourquoi le stress donne-t-il des cheveux blancs ? La science explique