Chrome sur Android peut enfin afficher vos favoris comme sur PC

Les utilisateurs de Google Chrome sur Android récupèrent enfin cette fonctionnalité incontournable de la version desktop. L’affichage de la barre des favoris est désormais possible sur les smartphones pliants et les tablettes. Voici comment procéder pour l’activer.

Google Chrome est si populaire que ses nouveautés ne passent jamais inaperçues. Il arrive d’ailleurs souvent que la version Android récupère des fonctionnalités de l’application de bureau. C’est de nouveau le cas ces jours-ci avec l’implémentation d’un outil essentiel : l’affichage de la barre des favoris. Tous les appareils Android ne sont toutefois pas éligibles. Seuls ceux équipés d’un écran adapté – à savoir les smartphones pliables et les tablettes – pourront déployer cette fameuse barre.

Après avoir testé cette nouveauté, Google est en train de la déployer pour de bon. C’est un ajout bienvenu qui devrait faciliter la navigation des utilisateurs concernés. Et pour cause, ils n’auront plus à farfouiller dans les menus pour accéder à leurs favoris. Les sites et vos dossiers enregistrés deviennent désormais plus facilement accessibles. La barre s’affiche comme sur PC, juste en dessous de la barre de recherche.

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Comment afficher la barre de favoris de Google Chrome sur un smartphone ou une tablette Android ?

“Chrome a enfin ajouté une barre de favoris à Android après 15 ans. Parfois, les fonctionnalités les plus évidentes sont les plus longues à être implémentées”, applaudit un utilisateur sur X. Pour la mettre en place :

Commencez par installer la version 146 de Google Chrome.

Ouvrez le navigateur sur votre tablette ou téléphone pliant.

Accédez aux Paramètres en appuyant sur les trois petits points.

en appuyant sur les trois petits points. Cliquez sur Apparence .

. Activez l’option Afficher la barre de favoris.

Cet ajout devrait booster votre productivité en vous faisant gagner un temps précieux. Fouiller à chaque fois dans les menus pour accéder à un site enregistré en favori peut rapidement devenir chronophage. Comme Google l’indique, la barre de favoris restera “masquée sur les écrans étroits”. Rien n’indique pour le moment que l’entreprise prévoit de modifier cette restriction sur les téléphones classiques.

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