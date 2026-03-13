Utilisateurs de Chrome, attention : deux failles critiques sont exploitées par des pirates

Google a déployé une mise à jour d’urgence pour Google Chrome afin de corriger deux vulnérabilités critiques déjà exploitées dans des attaques zero-day. Il est vivement recommandé d’installer rapidement la dernière version du navigateur.

Google corrige régulièrement des failles critiques sur Chrome. D’où l’importance de mettre à jour régulièrement son navigateur pour éviter de s’exposer aux cybercriminels. Le géant du Web vient notamment de publier en urgence une mise à jour de sécurité pour corriger deux vulnérabilités critiques exploitées lors d’attaques zero-day.

La première vulnérabilité identifiée (CVE‑2026‑3909) résulte d’un dépassement de capacité d’écriture (out-of-bounds write) dans Skia, la bibliothèque graphique 2D open-source chargée du rendu du contenu web et des éléments de l’interface utilisateur. Cette faille peut être exploitée par des attaquants pour provoquer un plantage du navigateur, voire pour exécuter du code à distance.

Mettez à jour Google Chrome sans plus tarder

La seconde faille (CVE‑2026‑3910) est liée à une implémentation incorrecte dans le moteur JavaScript et WebAssembly V8. Une faiblesse qui pourrait permettre à un pirate, via une page HTML spécialement conçue, d’exécuter du code arbitraire dans la sandbox du navigateur. Pour vous protéger et boucher les failles qui menacent Chrome, la solution est simple. Vous devez mettre à jour votre navigateur dès que les nouvelles versions seront déployées chez vous :

Windows (146.0.7680.75)

macOS (146.0.7680.76)

Linux (146.0.7680.75)

“Le déploiement se fera progressivement au cours des prochains jours/semaines”, précise Google. De notre côté, la nouvelle mouture était déjà disponible et nous avons ainsi pu l’installer sans attendre. Pour rappel, voici comment procéder pour mettre à jour manuellement votre navigateur :

Ouvrez Chrome

Cliquez sur les trois points verticaux pour ouvrir le menu.

Sélectionnez Aide > À propos de Google Chrome.

Chrome vérifiera automatiquement si une mise à jour est disponible.

Le cas échéant, relancez le navigateur pour l’installer.

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