Cinéma : le TOP 3 des films de plus de 3 heures (ou presque) à voir absolument

Cette semaine marquait le retour sur les écrans de la superproduction américaine Avatar. 3 heures et 12 minutes. C’est la durée de ce deuxième volet, toujours réalisé par James Cameron. On vous dévoile notre TOP 3 des films de plus de 3 heures à voir absolument.

Attention à ne pas trop boire pendant la séance car les pauses toilettes ne sont pas prévues au cinéma. Si vous craignez de ne pas pouvoir vous retenir devant Avatar II : La voie de l’eau, on vous donne 3 autres films de plus de trois heures à voir chez vous. Personne ne vous en voudra de mettre sur pause quelques minutes si vous avez une envie pressante.

Notre top 3 des (très) long-métrages de 3 heures (ou presque) © Warner Bros.

Dune

Le chef d’œuvre de science-fiction de Denis Villeneuve est une référence cinématographique de ces dernières années. Quasiment trois heures de voyage dans le temps et dans l’espace pour suivre les aventures de Leto Atréides sur la dangereuse planète Arrakis. Un long métrage entrainant porté notamment par Timothée Chalamet, le plus français des acteurs américains.

La vie d’Adele

Dans un autre registre, le film français La vie d’Adèle, fait également figure de référence parmi les (très) long-métrages. Durant 3 heures vous assisterez à la naissance d’une histoire d’amour interdite. Une romance entre deux femmes resplendissantes à l’écran, pleine de rebondissements. Palme d’or et César à la clé pour l’équipe du film.

Le loup de wall street

Le Loup de Wall Street est notre dernière recommandation. Le film de 2 heures et 59 minutes, réalisé par Martin Scorcèse et porté notamment par Leonardo Di Caprio, conte l’histoire vraie d’un courtier en bourse étant passé rapidement de la fortune et la gloire à la chute et l’oubli. Un Golden Globe et le meilleur succès commercial pour Scorcèse avec ce chef d’œuvre.

Bonus : Parasite

Même si le chef d’œuvre de Bong Joon-ho ne dure « que » 2 heures et 12 minutes on vous invite vraiment à voir ce film. Un état des lieux inédit de la société sud coréenne et de ses inégalités ainsi qu’une intrigue bien ficelée qui vous tiendra en haleine pendant plus de deux heures. Multi-primé, une bande originale époustouflante et disponible sur Amazon Prime : foncez les yeux fermés (enfin pas pendant le film).

Source : vulture.com