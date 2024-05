Claude AI débarque enfin en France, ChatGPT et Gemini peuvent trembler

Anthropic vient de lancer Claude AI en Europe. Cette IA générative apparaît comme un concurrent de choix pour ChatGPT et consorts grâce à ses performances de haute volée et ses considérations éthiques.

Le secteur de l’IA générative est déjà bien fourni, entre ChatGPT, Copilot et Gemini. Alors qu’il se cantonnait au marché américain, un concurrent de poids vient de débarquer en Europe. Il s’agit de Claude AI, un chatbot très puissant créé par l’entreprise américaine Anthropic. Celui-ci arrive enfin sur le Vieux Continent et donc aussi en France. Il fonctionne à merveille en français comme nous avons pu le vérifier ce mardi en lui soumettant quelques requêtes.

Trois modèles sont exploités par l’agent conversationnel : Haiku, Sonnet et Opus. Modèle le plus performant “pour les tâches très complexes”, Claude 3 Opus est réservé aux utilisateurs payants. Le forfait Pro à 18€/mois permet également de bénéficier d’un accès prioritaire pendant les heures d’affluence et d’accéder aux nouveautés en avant-première.

Claude : le rival de ChatGPT arrive en France et en Europe

Il est possible de tester Claude en passant par sa version Web ou son application iOS. Vous pouvez lui soumettre vos demandes (génération de texte, résumés, codage, traduction, résolution d’un problème, etc) en langage naturel et même accompagner vos prompts de documents qu’il pourra exploiter. Pour le moment, Claude n’est en revanche pas capable de créer des images.

Licence Gratuite Télécharger Claude AI IA

Développeur Anthropic Télécharger Claude AI

Créé par d’anciens collaborateurs d’OpenAI, Anthropic cultive les différences de son chatbot par rapport à ses rivaux. L’entreprise met notamment en avant son éthique et sa faculté à s’en tenir aux faits et à expliquer des concepts avec clarté. Assez pour surclasser la concurrence ? En mars dernier, l’entreprise assurait que Claude 3 était plus rapide, plus précis et plus facile à utiliser que GPT-4 et Gemini. Connaissances générales, connaissances universitaires de premier cycle, mathématiques, codage… Autant de domaines où il ferait mieux que les modèles susmentionnés.

On notera qu’il n’existe pas encore de benchmark pour le comparer avec GPT-4o, le modèle surpuissant fraîchement présenté par OpenAI. Nous avons demandé à Claude de nous dévoiler ses atouts par rapport à ChatGPT. Voici sa réponse, prudente :

“Ce que je peux dire, c’est que j’ai été entraîné avec un ensemble de données et des techniques d’apprentissage différentes, ce qui me donne certaines capacités distinctes. Par exemple, j’accorde une grande importance aux considérations éthiques et je suis formé pour fournir des réponses impartiales et factuelles. Je m’efforce également d’expliquer les concepts de manière approfondie et nuancée lorsque c’est nécessaire. Mais encore une fois, il ne s’agit pas d’être “meilleur”, mais plutôt d’avoir une approche quelque peu différente, adaptée à mes créateurs”. Claude

Fort de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois, Claude devrait passer un nouveau pallier grâce à sa percée en Europe. “Des millions de personnes dans le monde utilisent déjà Claude pour développer des processus scientifiques, améliorer le service client ou améliorer leurs textes. J’ai hâte de voir ce que les personnes et les entreprises européennes seront capables de faire avec Claude”, s’est félicité Dario Amodei, patron d’Anthropic.