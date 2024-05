Claude AI : comment utiliser le rival prometteur de ChatGPT en France ?

Claude AI est enfin disponible en France. L’IA générative a de nombreux atouts qui font d’elle une alternative de choix face à ChatGPT, Copilot et Gemini. On vous explique dans ce tutoriel comment accéder au chatbot sur PC et mobile.

Dans le ballet des chatbots, il faut désormais compter sur Claude AI. L’IA générative d’Anthropic a déjà commencé à grignoter des parts de marché à ChatGPT et consorts. Se présentant comme “serviable, inoffensif et honnête”, le chatbot peut vous répondre en langage naturel en s’appuyant sur l’immense corpus de textes sur lequel il a été formé.

Comme ses concurrents, Claude peut générer du texte, pondre du code, traduire, interagir avec un document, disserter sur un sujet ou encore résoudre des problèmes mathématiques. Le chatbot se veut en outre plus sensible aux considérations éthiques, assurant être formé pour fournir des réponses “impartiales et factuelles”.

Pendant un temps, Claude était seulement accessible outre-Atlantique. Mais l’agent conversationnel est désormais disponible en Europe et en France. Voici la marche à suivre pour l’utiliser sur PC et mobile.

Accédez au site de Claude en cliquant ici.

en cliquant ici. Connectez vous avec votre compte Google .

. Commencez à faire travailler le chatbot !

Vous pouvez aussi vous inscrire avec une adresse email tierce. Le processus est toutefois plus chronophage :

Saisissez votre email.

Vous recevrez un code qu’il faudra écrire dans le champ dédié à cet effet.

qu’il faudra écrire dans le champ dédié à cet effet. Saisissez ensuite votre numéro de téléphone et votre date de naissance .

et votre . Acceptez les conditions d’utilisation en cochant la case correspondante.

en cochant la case correspondante. Cliquez sur Send Verification Code .

. Entrez le code reçu.

Vous pouvez enfin commencer à soumettre vos premiers prompts.

Pour accéder à Claude sur votre iPhone, vous pourrez reproduire les étapes susmentionnées après avoir récupéré l’application sur l’App Store. Pour le moment, Claude n’est pas disponible en version Android.

L’interface de Claude est en anglais mais le chatbot prend totalement en charge le français ainsi que d’autres langues comme l’espagnol et l’italien. La version gratuite vous donne seulement accès au modèle Sonnet qui s’efforce d’allier “intelligence et rapidité”. Il est toutefois possible d’accéder à des modèles plus puissants en passant à la caisse :

L’offre Pro, à 18€/mois (HT), donne accès à l’ensemble des modèles dont Claude 3 Opus, la version la plus puissante et Haiku, la mouture la plus rapide des trois. Cette formule inclut également l’accès aux nouveautés en avant-première et des réponses rapides lorsque l’affluence est grande.

L’offre Team, à 28€/mois (HT), est dédiée aux entreprises. Elle inclut toutes les fonctionnalités de la formule Pro. Claude Team permet de traiter de longs documents (documents de recherche, contrats, etc) et d’aborder des sujets complexes (prévisions financières, feuille de route d’un produit, etc). Vous pouvez lancer davantage de conversations avec le chatbot. Des outils d’administration sont en outre accessibles.

🤖De quoi est capable Claude 3 ?

Claude a des capacités rédactionnelles puissantes. Il peut générer des textes à la demande, écrire du code, analyser vos documents en profondeur et bien plus encore. Voici une liste non exhaustive de ses nombreuses capacités :

Recherche et synthèse d’informations sur de nombreux sujets

Analyse poussées de textes, données et documents

Résumé et clarification de contenus complexes

Rédaction de textes

Edition et correction de texte déjà écrits

Vulgarisation de textes complexes

Ecriture de contenu créatif (histoires, poésie, scénario, etc)

Résolution de problèmes mathématiques étape par étape

Assistance au débogage et à l’optimisation de code

Génération de code fonctionnel dans plusieurs langages

Développement d’idées

Génération de noms, slogan et concepts de marque

Aide pour les devoirs et la préparation aux examens

Création de plans de cours

Analyse de différents points de vue

🆚Claude est-il plus fort que ChatGPT ?

En mars dernier, Claude 3 avait surclassé GPT-4 et Gemini dans plusieurs tests, se montrant plus rapide, plus précis et plus facile d’utilisation. Les tests montraient qu’il surpassait les modèles d’OpenAI et de Google dans les domaines suivants : connaissance générale, connaissance universitaire de premier cycle, mathématiques de base et résolution de problèmes, codage.

Pour le moment, aucun benchmark n’a toutefois été fait pour le confronter à GPT-4o, le nouveau modèle survitaminé de ChatGPT.