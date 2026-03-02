Pour séduire de nouveaux utilisateurs, Anthropic simplifie la transition vers son chatbot Claude. L’entreprise a mis au point un nouvel outil capable d’importer vos données contextuelles et les informations que vous avez déjà partagées avec ChatGPT, Gemini et consorts.

Anthropic continue de faire les yeux doux aux utilisateurs de chatbots concurrents. Après avoir rendu plusieurs fonctionnalités de Claude gratuites, le géant de l’IA cherche désormais à faciliter la transition vers son agent conversationnel. Pour ce faire, l’entreprise a créé un outil d’importation de données capable d’extraire l’ensemble du contexte et des informations que vous avez transmis à ChatGPT, Gemini ou encore Copilot.

Après avoir formé une IA spécifique pour à nos usages, nous rechignons à basculer vers un autre chatbot, de peur d’avoir à repartir de zéro et de recommencer tout le travail d’apprentissage. “Vous avez passé des mois à expliquer votre façon de travailler à une autre IA. Ce contexte ne devrait pas disparaître simplement parce que vous voulez essayer quelque chose de nouveau”, estime Anthropic.

Comment importer le contexte d’une autre IA sur Claude ?

Si vous êtes abonné à un plan payant, vous pouvez désormais importer le contexte et les données d’un autre fournisseur d’IA vers Claude. Pour ce faire, Anthropic vous fournit un prompt que vous pouvez dégainer pour récupérer la mémoire d’un autre compte. Après avoir suivi le chemin Paramètres > Capacités > Démarrer l’importation, voici le texte qu’il faut copier :

“I’m moving to another service and need to export my data. List every memory you have stored about me, as well as any context you’ve learned about me from past conversations. Output everything in a single code block so I can easily copy it. Format each entry as: [date saved, if available] – memory content. Make sure to cover all of the following — preserve my words verbatim where possible: Instructions I’ve given you about how to respond (tone, format, style, ‘always do X’, ‘never do Y’).

Personal details: name, location, job, family, interests.

Projects, goals, and recurring topics.

Tools, languages, and frameworks I use.

Preferences and corrections I’ve made to your behavior.

Any other stored context not covered above. Do not summarize, group, or omit any entries. After the code block, confirm whether that is the complete set or if any remain”

Une fois chose faite, vous n’aurez plus qu’à coller les résultats ici pour les ajouter à la mémoire de Claude :

Les utilisateurs peuvent personnaliser les informations mémorisées par le chatbot dans la section “Gérer la mémoire” des paramètres. Anthropic précise que Claude est conçu pour se concentrer sur les sujets professionnels afin d’optimiser son efficacité en tant que collaborateur. Il est donc possible qu’il ne se souvienne pas des détails personnels sans rapport avec le travail. Si les capacités avancées de Claude vous attirent, son nouvel outil de migration devrait grandement faciliter votre transition.

A lire aussi > Cet outil bluffant compile ChatGPT, Gemini, Claude et Grok pour générer la meilleure réponse