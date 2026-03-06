GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini 3.1 Pro : tout a changé en un mois, mais comment s’y retrouver ?

En l’espace de cinq jours, OpenAI a lancé GPT-5.3 Instant, GPT-5.3-Codex et GPT-5.4. Chez Anthropic et Google, les réponses datent de quelques semaines à peine. Personne ne reste en tête bien longtemps.

Lundi 3 mars, OpenAI lançait GPT-5.3 Instant, un modèle taillé pour les conversations du quotidien, plus fluide, moins enclin aux refus inutiles et aux hallucinations (réduites de 27 % selon l’entreprise).

Mercredi 5 mars, c’est GPT-5.4 Thinking et GPT-5.4 Pro qui débarquent, avec une ambition bien plus large : fusionner raisonnement avancé, codage agentique et pilotage natif d’un poste de travail dans un seul modèle. Entre les deux, GPT-5.3-Codex, sorti début février, avait déjà repoussé les limites du codage assisté par IA. Trois modèles en cinq jours. Le rythme est sans précédent, y compris pour OpenAI.

Anthropic et Google n’ont pas attendu

L’accélération n’est pas unilatérale. Début février, Anthropic a dégainé Claude Opus 4.6, son modèle le plus avancé à ce jour, sorti à quelques minutes d’écart de GPT-5.3-Codex dans un face-à-face qui a tenu le milieu tech en haleine. Mi-février, Google a répliqué avec Gemini 3.1 Pro, qui a brièvement dominé la plupart des benchmarks de référence avant que GPT-5.4 ne vienne contester plusieurs de ces positions deux semaines plus tard.

Le schéma se répète : un labo prend la tête, un concurrent répond dans les jours ou les semaines qui suivent, et le classement bascule à nouveau. Sur ARC-AGI-2, un benchmark indépendant de raisonnement abstrait, GPT-5.4 Pro mène aujourd’hui à environ 83 %, devant Gemini 3.1 Pro (~75 %) et Claude Opus 4.6 (~64 %). Mais ces chiffres auront peut-être déjà vieilli au moment où vous lirez ces lignes.

GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini 3.1 Pro… lequel mérite votre budget ?

Si vous utilisez ChatGPT, Claude ou Gemini avec un abonnement payant, les mises à jour de modèles se font sans manipulation : le nouveau remplace l’ancien dans l’interface. Les versions les plus puissantes (GPT-5.4 Pro, par exemple) restent réservées aux forfaits haut de gamme.

Pour ceux qui hésitent entre les trois plateformes, tout dépend de l’usage. GPT-5.4 (ChatGPT Plus, 20 à 23 €/mois) prend l’avantage sur les tâches de bureau : tableurs, présentations, documents longs, automatisation d’actions sur un poste de travail.

Claude Opus 4.6 (Claude Pro, 20 €/mois) reste le choix privilégié pour le codage au quotidien et les réponses approfondies qui demandent de la rigueur sur des sujets complexes.

Gemini 3.1 Pro (Google One AI Premium, 21,99 €/mois) tire son épingle du jeu sur l’analyse de documents visuels, la vidéo et l’intégration native avec l’écosystème Google (Gmail, Drive, Docs), etc.

Le choix entre ChatGPT Plus (20–23 €/mois), Claude Pro (20 €/mois) ou Google One AI Premium (21,99 €/mois) se fonde sur vos priorités : production de contenu, développement logiciel ou compatibilité avec l’écosystème Google… Mais d’autres alternatives existent aussi, comme Mistral AI, qui propose une version Pro à 14 €/mois, des modèles open source gratuits (Mistral 7B, Mixtral 8x7B) ou des solutions professionnelles via API à partir de 0,20 $/million de tokens. Perplexity Pro (environ 19 €/mois) est idéal pour une recherche augmentée par IA, tandis que Midjourney (à partir de 10 €/mois) reste la référence pour la génération d’images.