GTA 6 : pourquoi la version PC arrivera probablement plus vite que vous ne le pensez

Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Take-Two Interactive, le 17 septembre 2026, le CEO Strauss Zelnick a qualifié le PC de plateforme « de plus en plus importante » pour l’éditeur, relançant les spéculations sur un portage de Grand Theft Auto VI.

GTA 6 est prévu pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. La version PC, elle, se fait toujours attendre. © Girts Ragelis

Grand Theft Auto VI sortira le 19 novembre 2026, exclusivement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Aucune version PC n’a été annoncée par Rockstar Games. Pourtant, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Take-Two Interactive le 17 septembre, une réponse de Strauss Zelnick a suffi à relancer toutes les spéculations.

Interrogé sur l’impact des pénuries de PS5 Pro sur la stratégie PC du groupe, le CEO de la maison mère de Rockstar a lâché, avec le flegme habituel du dirigeant rompu à l’exercice : « La stratégie de l’entreprise consiste, à terme, à lancer ses titres sur toutes les plateformes où il existe une audience significative. Et je note que la plateforme PC devient de plus en plus importante pour notre entreprise. ».

Ce que révèle l’historique des portages Rockstar

La trajectoire passée aide à cadrer les attentes. GTA IV avait débarqué sur PC sept mois après les consoles, en 2008, GTA V avait exigé dix-neuf mois de patience (septembre 2013 sur consoles, avril 2015 sur PC), et Red Dead Redemption 2 s’était montré plus raisonnable : treize mois séparaient sa sortie PS4/Xbox One d’octobre 2018 et son arrivée sur PC en novembre 2019. En appliquant cette fourchette au calendrier de GTA VI, un portage entre la fin 2027 et la mi-2028 semble plausible.

À lire : « Une croissance à deux chiffres » : GTA 6 fait flamber les ventes de PS5 et Xbox chez Carrefour

Le PC, une manne que Take-Two peut difficilement ignorer

Un argument financier pèse lourd dans l’équation. Zelnick a lui-même déclaré à Bloomberg, plus tôt cette année, que le PC peut représenter 45 à 50 % des ventes d’un titre majeur de son catalogue. Avec un budget de développement estimé entre un et un milliard et demi de dollars et plus de 7 500 personnes mobilisées à travers onze studios, laisser une telle part de marché en jachère trop longtemps relèverait du luxe.

Aucune annonce officielle n’est attendue avant plusieurs mois. Rockstar a toujours préféré le silence radio sur le sujet PC lors des fenêtres de lancement console, et rien n’indique que GTA VI dérogera à cette tradition.

Source : Assemblée annuelle des actionnaires de Take-Two Interactive, 17 septembre 2026