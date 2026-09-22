iPhone 18 Pro : Face ID plante et force le redémarrage, les premiers acheteurs déchantent

Depuis vendredi 19 septembre, plusieurs possesseurs d’iPhone 18 Pro et Pro Max signalent un bug de Face ID capable de figer l’appareil et de provoquer un reboot complet. 9to5Mac a reproduit le problème sur un modèle européen.

L’iPhone 18 Pro et son Dynamic Island réduit, rendu possible par le déplacement de la caméra infrarouge Face ID sous la dalle. © Apple

Trois jours après les premières livraisons, la lune de miel tourne court pour une partie des acquéreurs d’iPhone 18 Pro. Des témoignages convergents, d’abord apparus sur Reddit puis relayés par 9to5Mac et MacRumors, décrivent un scénario précis : Face ID échoue à authentifier l’ouverture d’une app verrouillée (Mots de passe, onglets privés de Safari, ou toute app protégée par biométrie), l’écran se fige, et l’iPhone finit par redémarrer sur l’écran de verrouillage. Le déverrouillage classique depuis l’écran d’accueil, lui, semble épargné.

Un bug reproductible lié à la nouvelle architecture Face ID

Le journaliste Benjamin Mayo, de 9to5Mac, a pu reproduire le dysfonctionnement sur au moins un iPhone 18 Pro européen. La méthode est assez simple : il suffit de déclencher une vérification Face ID dans une app protégée, de masquer son visage pour forcer l’échec, puis d’appuyer sur le bouton « Réessayer Face ID ». Le téléphone cesse alors de répondre à toute interaction tactile, puis redémarre après quelques secondes de gel complet.

Sur le fil Reddit à l’origine de l’alerte, 22 des 24 réponses directes confirment avoir rencontré le même type de problème ou un souci similaire. L’ampleur réelle du bug reste difficile à évaluer, tous les appareils n’étant visiblement pas touchés. Les forums MacRumors font remonter d’autres anomalies : un message « Face ID non disponible » dès la configuration initiale, ou encore un réglage « Exiger l’attention pour Face ID » qui ne serait tout simplement pas respecté.

La caméra infrarouge sous l’écran, suspecte numéro un

Cette génération d’iPhone Pro inaugure un changement matériel notable. Apple a déplacé la caméra infrarouge de Face ID sous la dalle OLED, dans le coin supérieur gauche, tout en conservant la caméra selfie et le projecteur de points IR au sein d’un Dynamic Island réduit. Sous microscope, iFixit a constaté qu’Apple dissimule ce capteur en supprimant une ligne de pixels sur deux au-dessus du composant, une prouesse d’intégration qui permet à l’infrarouge de traverser la dalle.

Ce remaniement matériel est-il la cause du bug ? Difficile à affirmer. La possibilité de reproduire le dysfonctionnement de manière logicielle laisse plutôt penser à un problème dans iOS 27, ce qui ouvrirait la voie à un correctif via une mise à jour de type iOS 27.0.1. Apple n’a pour l’instant fait aucun commentaire public.