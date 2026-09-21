Cette enceinte Sony se porte autour du cou et profite de 150 € de réduction sur Amazon !

La Sony BRAVIA Theatre U s’affiche à 149 € sur Amazon, contre un prix conseillé de 299 €, soit 150 € d’économie. Cette enceinte originale repose sur les épaules pour profiter de vos films et de votre musique tout en gardant les oreilles libres !

Une enceinte tour de cou peut surprendre au premier abord, mais son principe est pourtant simple et bourré d’avantages. Deux haut-parleurs placés de part et d’autre du cou diffusent le son à proximité des oreilles, tandis que l’appareil repose sur les épaules. Vous pouvez ainsi écouter un programme sans les coussinets d’un casque Bluetooth ni des écouteurs dans les oreilles. Un format intéressant si vous appréciez une écoute rapprochée tout en restant disponible pour une conversation.

La BRAVIA Theatre U est parfaite pour regarder des films ou suivre une émission sans avoir à porter un casque pendant plusieurs heures. Elle peut aussi accompagner l’écoute de musique depuis un téléphone ou les appels sur ordinateur. Grâce à elle, l’écoute reste ouverte, avec un son audible par les autres personnes à proximité. Son intérêt tient donc avant tout au confort et à l’ouverture des haut-parleurs. Et Amazon propose actuellement ce modèle avec une réduction de 50 % par rapport au prix conseillé !

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Des oreilles libres et plusieurs façons de profiter du son

La connexion Bluetooth permet d’utiliser la BRAVIA Theatre U avec un smartphone, un ordinateur ou un téléviseur équipé d’une sortie audio Bluetooth compatible. Vous pouvez conserver deux appareils connectés grâce au multipoint, par exemple votre ordinateur et votre téléphone, puis passer de l’un à l’autre sans refaire l’association. Le microphone intégré sert aux appels mains libres et aux visioconférences. Pour jouer sur PS5, le câble audio fourni se branche à la manette DualSense afin de réduire le décalage entre l’image et le son. La batterie annonce jusqu’à 12 heures d’autonomie, de quoi enchaîner plusieurs films avant de recharger l’enceinte.

L’autre particularité de cette enceinte concerne le son spatial, qui cherche à donner l’impression que les effets sonores proviennent de plusieurs directions autour de vous. À partir de photos de vos oreilles, l’application ajuste le son spatial à leur forme pour mieux restituer l’impression que les effets sonores viennent de différentes directions. Pour profiter du Dolby Atmos, il faut l’associer à un téléviseur BRAVIA compatible. Certaines séries nécessitent également l’émetteur WLA-NS7, vendu séparément. Cette fonction vient compléter l’écoute Bluetooth classique, utilisable avec d’autres appareils. Il est aussi possible d’associer deux BRAVIA Theatre U à une même source pour regarder un programme à deux, chacun avec son propre réglage de volume.

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À 149 €, une alternative au casque qui devient bien plus accessible

La Sony BRAVIA Theatre U à 149 € sur Amazon mérite votre attention si vous cherchez à écouter vos programmes sans rien porter sur vos oreilles. Avec 150 € de moins que son prix conseillé, cette offre rend nettement plus abordable une manière d’écouter encore peu répandue, aussi utile devant la télévision qu’au bureau.

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