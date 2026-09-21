Excel : Microsoft corrige le bug du copier-coller, mais tout n’est pas réglé

Le copier-coller ne fonctionne plus correctement sur Microsoft Excel depuis l’installation du dernier Patch Tuesday de Windows 11. L’éditeur a déployé un correctif provisoire et dévoilé une méthode de dépannage, le temps de trouver une solution définitive.

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Sur Excel, difficile de se passer du copier-coller, qui permet notamment de dupliquer rapidement des données, des formules ou la mise en forme d’une cellule à l’autre. Cet outil essentiel ne fonctionne toutefois plus correctement depuis l’installation des dernières mises à jour de Windows 11, au grand dam des principaux concernés.

Le Patch Tuesday de septembre a provoqué une avalanche de problème à l’échelle de l’OS mais aussi dans certaines applications comme Excel. “Dans Microsoft Excel 2024, 2021, 2019 et 2016, ainsi que dans Excel Online sur Office Online Server, l’opération de collage peut échouer sans message d’erreur, confirme Microsoft dans un document d’assistance. Malgré les tentatives de collage, la source reste sélectionnée et la destination demeure inchangée. Dans ce cas, aucun message d’erreur ni alerte sonore ne signale l’échec.”

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Excel : comment contourner le bug du copier-coller

Microsoft a déployé des correctifs pour les différentes versions d’Excel concernées. Le problème est notamment corrigé dans Office LTSC 2024 avec le build 17932.21000 et dans Office LTSC 2021 avec le build 14334.20918. Pour Office LTSC 2019 (Build 10417.20208) et Excel 2016 (KB5002665), Microsoft indique toutefois que le problème est seulement atténué malgré les mises à jour. Le collage peut encore échouer lorsque le classeur contient une mise en forme conditionnelle.

Le géant de Redmond conseille ainsi aux utilisateurs encore touchés d’utiliser temporairement la fonction Collage spécial, le temps qu’une solution définitive soit mise au point. Pour ce faire :