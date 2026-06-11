Comment iOS 27 va bouleverser vos appels FaceTime

iOS 27 apporte plusieurs améliorations à FaceTime. Apple introduit notamment l’affichage simultané des caméras avant et arrière lors des appels. Cette nouveauté est toutefois réservée aux iPhone les plus récents.

Le Dual Caméra débarque sur FaceTime © Apple

Les iPhone 17 ont introduit la fonctionnalité Dual Caméra, qui permet d’enregistrer simultanément une vidéo de soi-même et de ce qui se trouve devant soi. Cette option est désormais prise en charge par FaceTime, permettant d’afficher les flux des caméras avant et arrière lors de vos appels vidéo. C’est en testant la version bêta d’iOS 27 que 9to5Mac a pu constater que l’outil était bien fonctionnel.

En appuyant sur le bouton de basculement de la caméra, situé en bas à gauche du viseur, le mode Double capture s’active automatiquement et affiche simultanément la vue de la caméra arrière et celle de la caméra avant. Il est également possible de désactiver l’affichage du capteur avant à tout moment. Voici une capture d’écran de la fonctionnalité en action pendant un appel :

© 9to5Mac

FaceTime accueille le Dual Camera sur une poignée d’iPhone

Tous les utilisateurs ne pourront pas dégainer le Dual Camera pendant les appels FaceTime. Cette option pratique est en effet réservée aux iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air (et probablement aux futurs iPhone 18). Si la personne à l’autre bout du fil possède un iPhone plus ancien tournant sous iOS 27, elle pourra visualiser les deux flux vidéo de son interlocuteur mais pas actionner la double caméra de son côté.

Pour tester cette nouveauté, il faudra donc installer iOS 27 sur votre iPhone 17. Pour rappel, la nouvelle version est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs. Une bêta publique sera lancée en juillet, avant l’arrivée de la version stable prévue pour septembre.

iOS 27 apporte également deux autres améliorations à l’outil de visiophonie : une qualité vidéo améliorée même en cas de connexion faible ainsi que la prise en charge du sous-titrage en direct en chinois traditionnel.