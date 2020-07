Comment les Gardiens de la Galaxie peuvent-ils comprendre Groot ?

Crédits : Marvel

La première apparition de Groot à l’écran s’est faite dans le premier film des Gardiens de la Galaxie sorti en 2014. À l’époque, seul Rocket son proche acolyte était capable de comprendre le vocabulaire visiblement plus que limité de ce géant végétal. Pourtant la phrase « Je s’appelle Groot » est capable d’exprimer un panel très large de significations, ce qui apporte un ressort comique indéniable au personnage, à l’image de Chewbacca ou d’Hodor.

Un langage unique qui ne passe pas par les mots

James Gunn avait indiqué que les systèmes de traduction automatique ne fonctionnaient pas avec la langue de Groot et que le seul moyen de le comprendre était de passer du temps avec lui. Il est, selon lui, impossible d’approcher ce langage avec des moyens d’apprentissage traditionnels. Pour réussir à distinguer les nuances qui se cachent dans ces « Je s’appelle Groot », il faut donc du temps.

C’est ce que confirme Dan Abnett et Andy Lannong, scénaristes de comics Marvel travaillant sur les Gardiens de la Galaxie. Il faut en réalité se concentrer sur la respiration derrière les mots de Groot. C’est pourquoi les Gardiens étaient encore incapables de le comprendre dans le second film, mais qu’ils ont fini par apprendre dans Avengers : Infinity War.

Non, Thor n’a pas appris cette langue à l’école

Pour Thor toutefois, les choses sont différentes puisque s’il blague dans le film que la langue de Groot est enseignée sur Asgard comme matière optionnelle à l’école, c’est bien son statut de dieu qui lui confère la capacité de comprendre son allié et ami. Dans le 3e volet pour le retour d’un Groot adulte, tous les Gardiens, à l’exception peut être de Nebula comprendront donc ce qui se cache derrière les « Je s’appelle Groot ». Il se pourrait qu’on le voit d’ailleurs dans Thor : Love and Thunder qui pourrait voir Beta Ray Bill récupérer Stormbreaker. Groot et sa bande risquent de se voir remplacer par une nouvelle équipe pour le 4e volet.

Une anecdote entoure la traduction de « I am Groot » en français. C’est Vin Diesel qui assure doublage du personnage en anglais, mais aussi en chinois, en espagnol, en portugais et même en français. Toutefois, il était impossible pour l’acteur de prononcer correctement « Je m’appelle Groot », il l’a donc transformé en « Je s’appelle Groot », version qui est restée.

Source : Screen Rant